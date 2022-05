Každý rodič je na své dítě pyšný. Traduje se, že by pro něj udělal všechno. Vlastně je jedno, jestli už je dospělý. No a když se dostane do zahraniční fotbalové ligy, o to je nadšení na každý zápas větší. Kuchta senior však má smůlu, ruskou ligu momentálně nikde na "čumendu" nesežene.

Jan Kuchta pomohl svému novému moskevskému zaměstnavateli dvěma góly v přípravě porazit Spartu 3:2.Zdroj: Lokomotiv Moskva

Na Jana Kuchtu juniora si sice brousily zuby kluby v západní Evropě, on však neodolal vábení z východu.

„Bylo to jeho rozhodnutí. Bavili jsme se o té možnosti, nakonec jsme mu to posvětil. Dostal slušnou nabídku po sportovní i finanční stránce. Říkali jsme si, do Moskvy je to kousek, prakticky tři hodiny letu. Takže není problém tam zaletět,“ vrací se do časů před podpisem smlouvy otec bývalého slávisty.

Situace se však rapidně změnila. Nejenže se do Moskvy momentálně nelétá, ale ruská fotbalová liga se nedá sledovat ani naživo.

„Musím se spokojit s on-line přenosem na Livesportu. A ze záznamu se dají zápasy dohledat na kanálu Youtube. V přímém přenosu jsem viděl jenom dva,“ vysvětluje Jan Kuchta a dodává: „Utkání ruské ligy teď vysílá nějaká soukromá televize. Tam se však musíte zaregistrovat.“

Zápasy nejen zahraničních a nejen fotbalových lig se dají sledovat rovněž na portálech sázkových kanceláří.

„Stačí si jednou za čtrnáct dní vsadit a máte povolen přístup. Jenže ruskou a běloruskou ligu vyřadil z nabídky,“ poukazuje Jan Kuchta.

Výkony svého syna zjišťuje se zpožděním. To ale neznamená, že by spolu nebyli ve spojení. Častém spojení. „Voláme si prostřednictvím aplikace WhatsApp. Probíráme spolu i odehrané zápasy.“

Jan Kuchta starší předal mlaďákovi své fotbalové a zejména útočné geny. I když do žádné z ligových soutěží to nedotáhl. Může mu tedy dávat rady pro ruskou ligu?

„Ne, to ne. Od toho má v Lokomotivu trenéry. Nechci mu do toho kecat. Vždyť mu je už pětadvacet a má svůj rozum,“ usmívá se otec.

A neváhá porovnat ruskou a českou nejvyšší soutěž.

„Z toho, co jsem viděl, tak celkově vzato, je zhruba na stejné úrovni jako ta naše. Jasně celky z Moskvy a Petrohradu jsou top, ty by hrály i u nás prim,“ říká Kuchta starší.