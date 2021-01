Na lednové volební valné hromadě okresu se mu hodlá postavit nový protivník, David Nedvěd z Baníku Švermov. Co na to Blažej říká? „Pro mě je vždycky vítaný každý, kdo se chce zapojit a konkrétně Davidu Nedvědovi jsem to v minulosti nabízel. Nevím, v čem přesně mu vadí naše práce, ale my každopádně proti nikomu bojovat nebudeme, je legitimní kandidovat. Já mohu v okresním fotbale nabídnout jedině práci, pot a slzy,“ otevřeně říká Blažej, jehož výkonný výbor na první pohled žádné boty nedělá.

Kladno jako velký fotbalový okres sice nemá špičkový klub v profesionálním fotbale, ale to není chyba OFS. Má však hodně vysoký počet mužstev (20) v krajských soutěžích, v ČFL a divizi. „I proto máme už jen jednu čtvrtou třídu a i ta se zmenšuje. Je tady téma, že bychom udělali ze dvou jen jednu třetí třídu, ale zatím bych s tím byl opatrný, protože jak hodně týmů v posledních letech do kraje postoupilo, tak se může stát, že zase budou sestupovat,“ míní Petr Blažej a dodává, že zásadní otázky stejně nechává rozhodnout kluby. „My jsme jen servisní organizací klubů a jsme tady pro ně, ne ony pro nás.“

Základním krédem Blažeje je, že fotbal se musí dělat z jeho pozice pro všechny. „Je to moje podmínka. Občas totiž do fotbalu přijde někdo, kdo chce dělat jen pro určitou skupinu: pro určité týmy, pro rozhodčí… Vy ale musíte dělat fotbal komplexně pro všechny, kdo se v něm pohybují. A má-li problém, musíte mu podat pomocnou ruku. I v případě, že se jedná o velký průšvih, třeba inzultace rozhodčího. Nicméně tohle je zase věc, kde pomoci můžeme, ale zároveň každý musí vědět, že za chybu se platí,“ míní Blažej.

Neobsazený zápas? Šel bych já

Čím se může OFS Kladno za roky jeho vlády chlubit? Třeba fungující webové stránky nejsou v mnoha okresech dodnes. První v republice bylo v povinném hlášení výsledků, bez toho si dnes fanoušci fotbal nedovedou představit.

A také zajistil školení trenérů. „Aby platili na téhle úrovni, mi přišlo jako zhůvěřilost,“ říká Blažej a přidává i dva zásadní turnaje pro mládež - Vánoční a Lidický pohár. Na ty se plně soustředíme a třeba Lidický pohár je odkazem našich dědů, vždyť je to nejstarší mládežnický turnaj v Čechách. Obnovili jsme také výběry OFS Kladno, pořádáme okresní turnaje minipřípravek,“ vyjmenovává a přidává, že v době, když do čela OFS přišel, bylo Kladno v kraji za otloukánka. „Troufám si tvrdit, že to tak dnes není. A jsem schopen klubům s lecčím pomoci, když se na mne obrátí,“ říká.

Jako rozhodčí je pyšný, že v době, když v republice muži s píšťalkou ubývají a leckde nemá kdo zápasy pískat, je to v Kladně naopak. Má nejvíc rozhodčích v kraji (22) a nejvíc rozhodčích na okrese, kde jen za posledních půl roku přišlo devět nováčků. Kromě toho i pět rozhodčích v českých soutěžích, z toho dva – Leška a právě Blažej, jsou v lize. „Máme jich dost, protože s nimi pracujeme. Nestane se nám, že není obsazený zápas. To bych se sebral já a šel pískat. I proto neexistuje, že by mi rozhodčí, který postoupil do kraje, řekl, že na okresy teď chodit nebude. Takhle to nejde dělat, je to něco za něco: okres pomůže tobě, ty mu to vrátíš,“ nabízí svou teorii zatím stále ještě první muž kladenského fotbalu.

Nejpalčivější problém současnosti je i ve fotbalu covid. Blažej a jeho tým chtějí pro dohrání soutěží udělat maximum a v jejich plánu je i znatelná pomoc klubům. „My začneme s okresními soutěžemi už na konci února, a protože jsme na OFS dobří hospodáři, dohodli jsme se, že každému týmu zaplatíme dva zápasy na umělé trávě. A je na něm, jakou si zvolí,“ tvrdí Petr Blažej.

Šmicer a Řepka nic okresům nedají

Vyjádřil se rovněž k fotbalové evoluci, tedy iniciativě, která chce stát u očisty českého fotbalu a míní to udělat odspodu. Střední Čechy jsou aktuálně v jejich centru dění a tým s někdejším vynikajícím českým reprezentantem Vladimírem Šmicerem objíždí okresy.

„Já to řeknu takhle: Rudolf Řepka je strašně šikovný funkcionář, znám ho velmi dobře. Ale vadí mi, že na svaz se dostal díky Romanu Berbrovi, pracoval s ním, a pak když byl zhrzený, tak odešel. Proč mi má on kázat? Jde kandidovat na šéfa OFS Teplice, ale už nikde neříká, že s aktuálním předsedou panem Hrdličkou pracuje. Ten mu tedy klidně místo uvolní. Je v tom pak revoluce? Může Řepka dát něco OFS Teplice? Nemůže. Může dát něco FAČR? Tam ano, protože on byl doopravdy strašně šikovným sekretářem! To je jako u Šmicera. Může dát něco okresním svazům? Nemůže, nic o nich neví! Může dát něco reprezentaci nebo FAČRu třeba jako jeho šéf? Určitě ano, protože je to osobnost českého i evropského fotbalu,“ klade si otázky a zároveň si na ně odpovídá.

Vysvětluje i svůj pohled na nasazení kandidátů na volební valnou hromadu krajského svazu, kde se členům fevoluce nelíbilo, že o volbě vědělo málo klubů. A tak se budou kandidáti dávat tuto sobotu a neděli dohromady znovu. „Bylo to uděláno legitimně na několika místech s účastí notáře, týmy tam mohly zvolit, koho by na valné hromadě chtěly ony. Nicméně SKFS to vyvěsil jen na úřední desku a ne na svoje stránky. Což za mne klidně mohl. Já osobně jsem obvolal všechny kladenské týmy, aby o tom věděly,“ tvrdí a doplňuje, že některým klubům se nelíbí, že si jiné pomáhají při volbě navzájem. „Ale to je podle mne pochopitelné, že si třeba kladenské kluby pomůžou. Druhá strana řve, ale sama má svoje oslovené kluby. To je prostě legitimní. Podle stanov.“

Chyba proti Slavii? Omlouvám se

Na závěr Petr Blažej řekl, že předsedou OFS Kladno bude rád i nadále, ale ve fotbale ho živí především řízení nejvyšší soutěže. „Na funkci předsedy OFS opravdu nebazíruji. Ve fotbale budu dál jako rozhodčí, s rodinou podnikáme. Takže jestli si kladenský okres zvolí někoho jiného, já to po tolika letech přežiji. Když to bude David Nedvěd, O.K., fotbal u tady na Kladensku rozumí. Jen bych byl nerad, aby všichni šli za někým, kdo se tady na okrese ukázal jednou a už více se neukáže, protože ke Kladensku nemá jednoduše vztah a nezáleží mu na něm.“

Mimochodem - když je řeč o ligové působnosti Blažeje: jako asistent se nejvíce (nechvalně) proslavil před třemi roky.

Tehdy v ostře sledovaném derby neuznal Slavii gól, ačkoliv Costa vykopával míč daleko z brány. „Evidentně jsem hrubě chyboval. Omlouvám se. Situaci jsem měl zakrytou tělem Costy,“ líčil po zápase.

Petr Blažej (37) hrál fotbal za Lokomotivu Kladno, v šestnácti letech si ale zlomil nohu, a jak sám říká, tehdy pochopil, že z něj Messi ani Ronaldo nevyroste. „U fotbalu jsem ale chtěl zůstat dál,“ vysvětluje důvod, proč se dal na dráhu rozhodčího. Při první návštěvě rozhodcovské komise v restauraci na Racandě v Rozdělově ještě neuspěl, když nesplnil testy, ale po třech týdnech se vrátil a byl úspěšný. Přes krušné začátky na zápasech žáků a dorostu se dostal k mužům a později k futsalu. Jeho snem bylo pískat futsalovou ligu, ale krok za krokem postupoval ve fotbale a nakonec došel až do nejvyšší soutěže. Působí tam jako asistent, na tuhle pozici se specializoval. Má za sebou desítky ligových zápasů, ale i duely mezinárodní, v nichž řídil týmy jako Sporting Lisabon, Olympique Lyon, Steaua Bukurešť nebo Villarreal.