Je to menší kaňka na průběhu letošního podzimu v krajských fotbalových soutěžích na Vysočině. Ve víkendové předehrávce úvodního jarního kola se totiž jedno utkání nedohrálo. Šlo o zápas 1. A třídy – skupiny B mezi Želetavou a Moravcem, které sudí Burian předčasně ukončil v 80. minutě zápasu.

Co se vlastně na hřišti událo? „Během krátké chvíli došlo ke dvěma faulům za sebou, ke každému na obou stranách. Ale nic zákeřného. Nicméně poté došlo, ani nevím proč, k nějaké strkanici,“ popisoval trenér domácí Želetavy Jiří Simandl.

A pokračoval. „Neviděl jsem to přesně, ale jeden z našich hráčů prý jednoho z protihráčů povalil na zem a podle toho, co sudí napsal do zápisu, jej měl udeřit do hlavy.“

V podstatě podobný popis udává také druhá strana. „Po dvou třech zákrocích se to začalo na hřišti trošku požďuchovat. Pak ale domácí hráč chytl Petra Sodomku do kravaty a povalil ho na zem. Trošku jsme se handrkovali, ale většina kluků z obou stran situaci spíše uklidňovala. Šlo jen o zkrat jediného hráče,“ sdělil obvyklý kapitán Moravce Martin Černý, který tentokrát na hřiště přišel až po hodině hry.

Všechny přítomné proto následné předčasné ukončení zápasu ze strany rozhodčího překvapilo. „Zničehonic sudí odpískal konec zápasu a se svými kolegy odcházel do kabin. Podle mého neudělal nic pro to, aby se zápas dohrál. Pokud by udělil dvě červené karty, všechno by se uklidnilo a zápas by se bez problémů dohrál,“ kroutil hlavou kouč Želetavy.

Sobotní utkání prý rozhodně nebylo nějak přehnaně tvrdé. „Byl to klasický zápas, určitě ne příliš ostrý oproti těm předešlým. Po stránce emocí to bylo celkem v klidu. Šlo jen o tuto situaci, kterou ale rozhodčí vyřešil docela překvapivě. Zápas se podle mého dal rozhodně dohrát,“ upozornil kapitán Moravce.

Jelikož fotbalisté Moravce vedli v inkriminované 80. minutě 2:0, počítají s tím, že by pro ně rezultát neměl být nepříznivý. „Podle mého jsou dvě možnosti. Buď se uzná jako konečný výsledek zápasu naše vedení 2:0, nebo bude zápas zkontumován v náš prospěch. Šlo přece u určitý zkrat domácího hráče, který byl na začátku celé situace. Počítáme tedy se třemi body pro nás,“ potvrdil Černý.

Zmíněnou první variantu by přivítali také fotbalisté Želetavy. „Asi bychom neměli problém s tím, pokud by výsledek 0:2 byl uznán za konečný. Na tom, že se zápas nedohrál, necítíme vinu. Znovu zopakuji, že rozhodčí neudělal nic pro to, aby se utkání dohrálo,“ zopakoval Simandl.

Celou situací se bude nejprve zabývat svazová komise rozhodčích a delegátů. „Budeme to na jejím zasedání řešit ve čtvrtek. Vydáme nějaké rozhodnutí či doporučení pro sportovně technickou komisi. Ta pak bude o osudu utkání rozhodovat. Samozřejmě také na základě vyjádření obou klubů,“ nastínil předseda Komise rozhodčích a delegátů KFS Vysočina Josef Bajer.