Těsně před koncem letního přestupového období získal fotbalový Hradec Králové zajímavou posilu. Ze španělské Granady přichází na hostování do konce sezony s případnou opcí dvacetiletý slovenský útočník Adam Griger.

Rodák z Prešova má velice působivý životopis. Připsal si starty ve slovenské nejvyšší soutěži, působil v rakouském Lineci či italském Cagliari. „Adam prošel akademií rakouského LASK Linz. Je to 195 cm vysoký útočník, který nastupuje také za národní tým Slovenska v kategorii U21. Typologicky je podobný Danu Vašulínovi,“ přibližuje sporotvní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

Griger si v minulé sezoně nastoupil do 23 zápasů za rezervní tým Granady, jenž hrála třetí španělskou ligu, vstřelil v nich jednu branku.

Mnohem více se mu předtím gólově dařilo v Itálii, kde se za devatenáctku Cagliari trefil sedmkrát. „Je to stále mladý hráč, který však má dobré parametry a měl by nám pomoci. Na svou výšku má dobrou pohybovou kulturu, výbornou orientaci ve vápně a umí dát gól,“ dodává na jeho adresu Sabou.

Griger bude v Hradci nosit dres s číslem 38, na angažmá na východě Čech se moc těší. „Tuším, že v pátek mi zavolal agent, že by tu o mě byl zájem. Velice mě to potěšilo, protože je to nejvyšší soutěž, krásný nový stadion, na který chodí spousta fanoušků, což je super,“ říká mladý forvard.

Poprvé by mohl nastoupit už v neděli, kdy se po reprezentační přestávce znovu rozběhne Chance Liga. Votroci se představí na hřišti pražských Bohemians.