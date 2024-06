„Rozhodlo srdce. Já už jsem dřív říkal, že mi nevadí jít s penězi níž, protože chci být tady, jsem tu doma, já i žena tady máme rodinu. Zjistil jsem, že mám jiné priority než se honit jen za penězi,“ přiznal Vlkanova před prvním tréninkem pod vedením trenéra Davida Horejše.

Už jste se s koučem bavil o vaši roli v týmu?

Ano, mluvili jsme spolu. Ještě když se řešil můj návrat, jsem chtěl poznat jeho. Něco proběhlo, hovořili jsme spolu o tom, co od sebe čekáme, teď to jen musíme začít naplňovat.

Hradec hlásí další změny: zajímavá posila do útoku i příchod nadějného gólmana

Vnímal jste jeho zájem, protože na konci ligy se vyjadřoval, že váš příchod je pro něj velmi důležitý?

Rozhodně, myslím, že on také cítil, že chci být v Hradci a že chci něčeho dosáhnout. Teď se pohárová Evropa nepovedla, ale už kvůli stadionu a všemu, co tady je, se o ni musíme pokusit. Chceme se dostat do šestky. Nikdo neříká, že to tak bude pokaždé, ale mělo by to tak být. Určitě to není tak, že se vrátím, jen abych tady byl.

Kdy se váš návrat domů začal řešit?

Zhruba tři kola před koncem polské ligy přišel od pana Saboua dotaz, zda vůbec tahle možnost je, jestli se můžeme domluvit. Říkal jsem, že určitě je, že se sice ještě čeká, co přijde za nabídky, ale od začátku jsem říkal, že jestli to bude v Česku, chci do Hradce.

Jaký je to pocit být zpátky?

Pěkný, já tady jsem rád. Sice byly možnosti jak ještě zůstat venku, ale chtěl jsem zpátky, jsem tady doma, mám tady rodinu, kamarády, se kterými můžu trávit čas a strašně se na to těším.

Hrál roli ve vašem rozhodování i nový stadion?

Asi nějakou hrál, ale nebyl to hlavní důvod. Když už jít zpátky do Česka, tak bych nechtěl do jiného týmu. Pro mě byla priorita se vrátit. Jsem rád, že jsme se dohodli.

Adam Vlkanova.Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Byl jste rok a půl v Plzni, půl roku v Polsku, co vám to dalo?

Především zkušenosti. Chtěl jsem vědět, jak to chodí jinde, jaké tam jsou možnosti. Mohl jsem porovnávat zázemí, srovnat ligy. Z toho můžu teď čerpat nejen pro sebe, ale i pro kluky, kteří tady v Hradci jsou a které zajímá, jak to chodí jinde.

Na západě Čech jste si hned v první sezoně zahrál slavnou Ligu mistrů, jaký to byl zážitek?

Nezapomenutelný, splněný dětský sen, což bylo společně s reprezentací. Oboje jsem zvládl. Člověk by to chtěl zažít víckrát, na druhé straně jsem tehdy odehrál všechny zápasy, dal jsem i gól, pro mě skvělé zážitky i přesto, že výsledky a body nebyly z naší strany ideální. Stále ale musíme brát, že to byla Plzeň proti takovým týmům, se kterými se nedá moc srovnávat.

Co Polsko a fanoušci tam?

To se nedá srovnávat. Fanoušci, to je někdy až fanatismus. Na nás, jako na tým, který už sestupoval a bylo o tom rozhodnuto, přijde 50 000 lidí, to je něco neuvěřitelného. Oni navíc nepřišli, aby nám nadávali, že sestupujeme, ale přišli nás podpořit, protože klub milují. Dokonce naše soustředění v zimě platili dva fankluby z ciziny. Jeden z Německa, jeden snad někde v Anglii. V Česku je to nemyslitelné.