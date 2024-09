Co jste říkal na to, že Adam Zadražil dostal pozvánku do reprezentace? Samozřejmě mě to potěšilo (usměje se). Já byl tehdy rád, že jsme se po dohodě s Tomášem Poštulkou rozhodli ho zařadit do sestavy. Tenkrát tam byl trošku problém s Bajzou, který byl trošku, jak to říct, nepříjemný a my jsme ho nahradili. Myslím si, že to bylo určitě správné rozhodnutí. Adam v zápasech jen potvrdil, že je to velmi talentovaný brankář. Bude záležet jen a jen na něm, jak jeho kariéra bude pokračovat.

close info Zdroj: Luboš Lorinc/fchk.cz zoom_in Václav Kotal, bývalý trenér FC Hradec Králové.Věřil jste hned v ten moment, že to bude ta správná jednička? Nebo jste si byl nejistý?

Víte, jak to je. Dáváte do sestavy poprvé mladého hráče. Tam je důležité, že to unesl psychicky. Většinou u brankáře, když je mladý, bývá problém v tom, aby neudělal ze začátku chyby. U něj byla výhoda, že se mu dařilo hned od začátku a to pro sebevědomí gólmana dělá strašně moc. Ještě by měl zapracovat na lepší práci nohama. Ale on je tak poctivý, že trénuje navíc. Vím, že jsme to s Tomášem Poštulkou vždycky řešili, aby se tomu víc věnovali. Protože pokud má nějaký menší nedostatek, tak ho vidím právě v tomhle.

Povídejte.

Ale hra nohama je hlavně otázka sebevědomí a zkušeností. Věřím, že někdy nechce riskovat, protože přece jenom nechce udělat chybu, ale práce nohama je u brankáře v současném fotbale strašně důležitá. Jinak výborně vybíhá, líbí se mi. Já ho pochválím, ale nechci to zakřiknout. Velmi dobře zvládá vysoké balony, má dobrý odhad na vybíhání. Z tohoto pohledu si myslím, že je to obrovský talent. Ale víte, jak to je ve fotbale. Bude záležet jenom na něm, jak to bude pokračovat dál.

close info Zdroj: FAČR zoom_in Adam Zadražil (vpravo) při tréninku české reprezentace.

Když jste mu dával prvně důvěru na nejvyšší scéně, napadlo by vás tehdy, že by to mohl za tři čtvrtě roku dotáhnout až do reprezentace?

Samozřejmě nenapadlo, protože jak už jsem říkal, u těch mladých hráčů je to o tom, jak k tomu přistoupí. Někteří to nezvládnou, protože je to na ně moc. Ale u něj bylo výborné, že zůstal pořád v klidu, nebyla tam žádná hektika a postupnými kroky se dostal až do reprezentace, což mu strašně přeju, protože je to fakt výborný kluk do kabiny, poctivý. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to byla dobrá volba a mohl by se ještě zlepšovat.

Říkáte, že je charakterově velmi dobrý. Hlavu má asi v pořádku, což je nejdůležitější.

Určitě, to je pravda.

Kam dál by to ještě mohl dotáhnout? Jak by jeho výkonnostní křivka mohla ještě růst?

Já vám to řeknu takhle. Pamatujete jméno Koubek?

Samozřejmě.

Tenkrát to byli kluci z dorostu Zelený, Koubek, Holeš, Schwarz, Petrášek a další. Bylo to dobré rozhodnutí je vzít. Vezměte si, kolik těch hráčů skončilo v zahraničí, nebo hrají na nejvyšší úrovni. Koubek zahraničí, Schwarz zahraničí, Petrášek zahraničí, Zelený Slavie (nyní Sparta), Holeš Slavie. Ukázalo se, že to tehdy byla správná volba. Ti kluci to vrátili v tom, že na sobě pracovali a dokázali, že ta naše volba byla správná. Jsem přesvědčený o tom, že pokud to sám nepokazí, nebo eventuálně zranění, tak je Adam na podobné cestě a mohl by to dotáhnout hodně daleko.

Hovořil jste o hře nohama. Je ještě něco, co by měl výrazněji pilovat?

U těch mladých je to organizace hry, aby ho respektovali spoluhráči. Brankář je důležitý v organizaci hry. Dává pokyny jako vysunout, couvnout a tak dále. Čili potřebuje mít vědomou spolupráci s obranou, tedy minimálně s tou obrannou trojicí. To je důležité. Jak jsem viděl ty zápasy, tak v té spolupráci, což jsme nastavovali už v zimní přípravě, pokračuje. Tam je strašně důležité, že Tomáš Poštulka je jako trenér brankářů klidný, má toho spoustu za sebou a jde nějakou cestou, že na jeho práci je opravdu spolehnutí.