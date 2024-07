Pokud nahlédneme do statistik, není moc brankářů, kteří by měli lepší nástup do první ligy. Zadražil zatím mezi elitou odchytal 18 zápasů, z toho vychytal devět nul! Vše je o to cennější, že tyto výkony podává za obranou celku, který nepatří mezi úplnou špičku.

Odchovanec Chýnova od startu nové sezony Chance Ligy dokazuje, že vydařené jaro nebyla žádná náhoda. V úvodním střetnutí při výhře 1:0 proti Teplicím vytáhl čtyři zákroky. Spoluhráče podržel hlavně zákrokem v 70. minutě proti pokusu Horského. Je nutno přiznat, že k nule mu pomohlo i štěstí, kdy teplickou branku z nastavení odvolal VAR. To však k fotbalu patří.