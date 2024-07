„Bylo to pro mě něco nového, ale myslím, že jsem se s tím popral poměrně dobře. Jaro se nám povedlo celkově jako týmu, což mně hodně pomohlo do startu mé ligové kariéry,“ uvedl třiadvacetiletý gólman.

Ten si debut odbyl domácím mačem proti Bohemians (2:2). V dalších dvou duelech vychytal nuly a do branky už nikoho jiného ve zbytku sezony nepustil. Přitom na lavičce nechal zkušenější kolegy Milana Knoblocha a Patrika Vízka.

„Na Páťu s Milanem nebo na podzim na Bajziče si nemohu stěžovat. Kluci k tomu přistupovali profesionálně. Snažili se mi radit a předávat zkušenosti. Na jaře byla spolupráce nás tří suprová, za což musím klukům poděkovat, protože to není samozřejmost. Hradci se dařilo ve všech aspektech hry, ale myslím, že defenziva vyčnívala,“ popisuje Zadražil.

Ten dostal šanci už pod trenérem Václavem Kotalem. Východočeši se však naplno rozjeli až po příchodu trenérské dvojice David Horejš a Lukáš Vácha. „S jejich příchodem jsme to vyladili do finální podoby. Směr trénování, pohled na fotbal. Tým dostal tvář a jak jsem říkal, obrana se dostala do neskutečné formy. Sedlo si to a myslím, že jsme měli třetí nejlepší defenzivu jara,“ pochvaloval si Zadražil.

Nejsilnějším zážitkem pro něj byl možná trochu překvapivě duel, ve kterém dvakrát inkasoval. „Byl to zápas na Letné proti Spartě, sice jsme 1:2 prohráli, ale atmosféra byla skvělá. Tam jsem si říkal, že jsem konečně v bráně a nekoukám jenom z lavičky,“ přiznal.

Užíval si však každé domácí vítězství. „Chodil skoro plný stadion a když byl závěrečný hvizd a my jsme s lidmi mohli sdílet radost z výhry, to byl vždy velký zážitek. Je to jejich velká zásluha, že výsledky na jaře byly tak dobré.“

Díky tomu, že se Votrokům dařilo, měli v létě pauzu pouhé tři týdny. „Bylo to tím, že jsme postupovali a dostali se až do zápasu o Evropu. Škoda, že se nám to nepovedlo dotáhnout. Pak už přišlo volno, které jsem strávil tak, jak ho mám rád. Zašel jsem na ryby, byl hodně času v lese a samozřejmě jsme s přítelkyní byli i u moře,“ pokračuje Zadražil.

Už příští víkend odstartuje nová sezona. S čím do ní mladý gólman půjde? „Mým cílem je hlavně setrvat v brance, což je pro mě nejdůležitější. Týmově bychom chtěli určitě navázat na jaro, aby to kontinuálně pokračovalo, tím myslím výkonnost a sbírání bodů. Nechci říkat nějaké konkrétní umístění, ale zkrátka bych chtěl, abychom se prezentovali dobrým fotbalem,“ přeje si.

V letní pauze došlo ke změně v brankářské trojici. Kádr opustil Milan Knobloch, do Hradce naopak přišel další talentovaný gólman Matyáš Vágner, hráč Slavie, který hostoval v druholigové Vlašimi. Pro Zadražila určitě silná konkurence. „Po odchodu Milana bylo jasné, že někdo přijde. Je to rozhodnutí vedení, my se trochu známe. Je to mladej kluk, gólman reprezentační jednadvacítky. Pro mě to je dobrý, protože konkurence v týmu vzroste. Vždycky je lepší, když člověk neusíná na vavřínech a nemá takovou jistotu. Za jeho příchod jsem rád,“ uzavírá Zadražil.