/ROZHOVOR/ Bez nadsázky je kometou letošní sezony FORTUNA:LIGY. Gólman Adam Zadražil se přitom do branky Hradce Králové dostal v lize poprvé až na startu jara. Jenže od té doby podává fantastické výkony. V deseti duelech vychytal už šest nul, Votroci se vydrápali do střední skupiny a mají před posledním kolem základní části klid. Ale i v něm na ně čeká velká výzva – pražská Slavia. „Bude to asi fičák, ale určitě jim to nenecháme zadarmo,“ slibuje mladý brankář.

Takhle hodnotil Adam Zadražil prosincové utkání MOL Cupu proti Slavii. | Video: Deník

Kruh se pomyslně uzavře. Zadražil totiž proti Slavii odchytal první velký duel v černobílém dresu. Na konci podzimu v osmifinále poháru dlouho držel hradecké naděje, inkasoval až v prodloužení a šlo o hodně smolný gól.

„Nakonec nám to možná i pomohlo. Prioritou pro nás byla liga, na kterou jsme se mohli plně soustředit a ve výsledku to dopadlo asi tak, jak mělo. Jsme ve střední skupině, v klidu. Přitom v poháru jsme mohli jít přes Slavii a třeba vypadnout v dalším kole,“ přiznává s odstupem Zadražil. Teď bude mít příležitost celku z Edenu prohru oplatit, a to už v zcela odlišné pozici…

Na podzim jste chytal pouze pohár, neměl jste pocit, že se vám místo jedničky po smolně inkasované brance vzdaluje?

Role byly rozdělené. Jednička byl Bajzič (pozn. aut: Pavol Bajza), já jsem rozhodnutí trenérů plně akceptoval. Dostával jsem šanci v MOL Cupu, kde jsme došli až do zmiňovaného osmifinále se Slavií. Moje část byla pohár, Bajzič měl na starosti ligu, pak jsme vypadli a už jsem musel čekat, jestli šance přijde v lize. Přišla na začátku jara.

Během zimy se toho událo dost. Gólman Bajza skončil a v týmu jste najednou byli tři gólmani, na stejné startovací pozici, jak jste to prožíval?

Snažil jsem se dobře pracovat, abych trenérům ukázal, že jsem správná volba do brány. Když to přišlo, byl jsem rád, že se začátek povedl. Pak už se to vezlo v nějakých kolejích a snad jsem trenérům ukázal, že jejich rozhodnutí nebylo špatné. (usmívá se)

Odkdy jste věděl, že budete jednička?

Jasno bylo až týden před ligou, v Turecku jsme generálku s Šachtarem chytali s Mildou (pozn. aut: Milan Knobloch) každý poločas. Tam to ještě úplně jasné nebylo, kdo začne. Až pak v týdnu před utkáním s Bohemkou mi trenéři oznámili, že to budu já a zaznělo to i na tiskové konferenci.

Začal jste proti Bohemians, dlouho jste držel nulu a hradecké vedení, pak ale přišel výpadek celého týmu?

Když se zpětně ohlédnu, tohle utkání mě hodně mrzí. Při remíze 2:2 jsme ztratili dva body. Měli jsme to dotáhnout do vítězného konce, když jsme deset minut před koncem vedli 2:0. Navíc v tu dobu jsme měli ještě záchranářské myšlenky, zpětně nás to mrzet nemusí, ale v tu dobu to nebylo příjemné. Navíc to byla moje ligová premiéra a vyhraný zápas jsme nedotáhli. To se nesmí stávat. Naštěstí jsme se z toho dokázali oklepat a začali jsme podávat solidní výsledky.

Od té doby jste vychytal šest nul, co za tím je?

Je to příjemné. Kdyby mi někdo v minulosti řekl, že mých první deset zápasů v lize bude vypadat takhle, věřit mu asi nebudu. Skrývá se za tím ale herní projev celého týmu. Kluci hrají perfektně. Pokud se podíváme na poslední zápasy jsou tam dva, tři momenty, kdy jsem musel chytit nějakou gólovou šanci.

To jste trochu skromný, co jsem viděl, v každém utkání tam máte několik zákroků, kdy tým podržíte.

Od toho tam jsem, abych něco chytil. Beru to z pozice gólmanské, že si řeknu, tohle byl fakt dobrý a důležitý zákrok. Těch tam hodně není, kluci padají do střel, blokují je. Velká zásluha jde opravdu za nimi. Každému brankáři se chytá dobře za týmem, který má formu, daří se mu. Pak to jde ruku v ruce. Týmová zásluha.

Nejvydařenější období kariéry?

Určitě, vzhledem k tomu, že jsem toho moc neodchytal.

Ani v druhé lize nebylo tolik nul?

Tam rozhodně ne. (směje se) Je to pro mě to nejvíc, co jsem ve fotbale zatím zažil.

Teď vás v posledním kole čeká Slavia, ona musí, vy můžete.

Už jsem o tom zápase přemýšlel. Vlastně to doma na stadionu bude něco podobného jako v poháru. Doufám, že se nám Slavii podaří potrápit, oni budou mít obrovskou motivaci v honbě za titulem. Musí vyhrát, remizovali v minulém kole a tady si už nemohou dovolit ztratit, pokud chtějí pomýšlet na prvenství. Bude to asi fičák, ale určitě jim to nenecháme zadarmo.

Adam Zadražil (v červeném) si plácá s fanoušky po výhře nad Slováckem.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Navíc jste ve velké fazóně, můžete hrát bez ohlížení se na tabulkové postavení a požene vás vyprodaný stadion…

My hrajeme hlavně o to porazit Slavii, to chce každý. V tom je i velká motivace na naši straně. Máme formu, proto si myslím, že vyhrát je reálné.

Co čekat od Slavie v situaci, ve které se v současné době nachází?

Bavil jsem se s klukama ze Slavie. Řešili jsme to s Jindrou Staňkem. Ten říkal, že si nesmí dovolit ztratit body. Budou do toho šlapat naplno. My se musíme snažit hrát dobře, porazit je, protože chceme potěšit fanoušky, kterých dorazí hodně. Nesmíme koukat na to, že bychom chtěli ještě proklouznout do skupiny o titul, to pro nás není na pořadu dne. Pro nás je motivace porazit Slavii před vyprodaným stadionem.

Hradec v posledních dvou sezonách Slavii vždy obral v boji o titul, už vám říkali kluci, jaký je recept?

Máte pravdu. Já jsem tady nebyl, ale co jsem zpětně sledoval výsledky, Hradec pro Slavii není nejoblíbenější soupeř, navíc do posledních zápasů. Samozřejmě se změnili různé věci – trenéři, hráči, ale my máme fazonu, proto z nás Slavia musí mít respekt, navíc ví z minulých duelů, že s námi to není nic jednoduchého.

Co se příchodem Davida Horejše a Lukáše Vachy změnilo? Tým je stejný, ale najednou máte nejlepší ligovou formu.

Každý nový trenér do toho přidá něco svého a nového. Nádech, názory, styl trénování. Duch týmu se v tomhle vždycky promění, nás to teď nakoplo. Sedlo si to, což je vidět na výsledcích.

I když chybí tři stopeři (Čihák, Leibl, Heidenreich), v obraně musí hrát kapitán Petr Kodeš, máte třetí nulu v řadě, i to dokazuje pohodu v kabině, souhlasíte?

Jsme nucení trochu improvizovat, protože jak jste řekl, máme takovou tu základní obrannou kostru mimo hru. Chybí nám, ale o to víc je pozitivní, že se do pozice osoby, která obranu řídí stáhl Kody ze zálohy. Zvládá to tam výborně, poslední utkání odehrál bravurně a na to, že to není úplně jeho pozice klobouk dolů. I tohle o něčem svědčí.