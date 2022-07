„Chceme tam vidět některé borce na jiných postech, než které hrají obvykle, abychom věděli, zda se tam s nimi dá do budoucna pracovat. Stejně jako před týdnem pro nás bude důležitá herní vytíženost, kterou bychom chtěli rozdělit rovnoměrně pro všechny hráče a budeme především doufat, že se nikdo nezraní, protože v pondělí nám začíná soustředění v Písku, kde bychom chtěli mít kluky k dispozici,“ říká hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Sobota 2. července, 11.00 hodin (fotbalový stadion na Gothardě)

FC Hradec Králové - FK Varnsdorf

Přípravné utkání dvou profesionálních týmů bude navíc speciální v tom, že tým z druhé ligy tento týden podepsal smlouvu s africkým investorem. Kromě peněz by mu to mělo přinést i hráče právě z Afriky. Už v prvním přípravném duelu v dresu Varnsdorfu nastoupil Nigerijec Abullahi Tanko. V zápase s Teplicemi pomohl k výhře 3:2. Další dva hráči z Nigérie se k severočeském klubu připojili ve středu a v Hořicích by se mohli taktéž představit.

I Hradec zahájil přípravu úspěšně, když minulý týden vyhrál turnaj v Benátkách nad Jizerou. Tam nejprve porazil 5:1 Příbram, aby si ve finále poradil i s libereckým Slovanem (4:1).