Nový stadion fotbalovému Hradci Králové už nikdo nevezme, vydařenou premiéru, kdy svěřenci trenéra Jozefa Webera počestovali pěti brankami také ne. Teď je však čas na další výzvu. Porazit věhlasný Baník! Duel 4. kola FORTUNA:LIGY se v Ostravě hraje zítra od 15 hodin.

V posledních dvou sezonách se vítkovický stadion stal pro hradecké fotbalisty příjemnou destinací. Od pohárového zápasu na konci října roku 2021 tam Votroci odehráli čtyři zápasy a poraženi odešli pouze v jednom případě, navíc poslední měření sil v moravskoslezské metropoli ovládli 2:0.

DOBRÝ VSTUP

A co víc. Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice prožívají i lepší vstup do nové ligové sezony. Když sice padli v Edenu proti Slavii, ale bodovali v Plzni a v posledním kole na novém stadionu přejeli 5:1 České Budějovice. „Bylo to fantastické, všichni lidi na východě Čech na stadion hrozně dlouho čekali. Starý Malšák je konečně zbouraný, nový postavený. Naše hra byla v zápase s Dynamem úžasná, ke kvalitě utkání přispěly i Budějovice. My jsme za výsledek moc rádi,“ uvedl pro klubový web Weberův asistent Stanislav Hejkal. Ten tak připomněl velký moment v dějinách fotbalu v Hradci.

Teď je však potřeba euforii a nadšení přenést do dalších důležitých mačů. Hned první je na řadě dnes. Ostrava je oproti Votrokům naprosto v jiném rozpoložení. Ze tří zápasů vydolovala pouze bod za remízu v Liberci, jinak prohrála na Slovácku a v Plzni. Takhle si vstup do sezony svěřenci trenéra Pavla Hapala rozhodně nepředstavovali.

„Baník neodstartoval ideálními výsledky, herně to ale není špatné. V zápase se Slováckem i Plzní byl velice nebezpečný. Má dobrou ofenzivu, přitom se mění za pochodu. Trochu odstoupili od vysokých nákopů na útočníky typu Almásiho, místo toho tam mají rychlostí typy jako je nám dobře známý Kubala či Tanko,“ upozorňuje Hejkal.

A pikantní mač to rozhodně bude pro zmiňovaného forvarda Filipa Kubalu. Ten až do léta působil ve městě pod Bílou věží, kde prožil dvě skvělé sezony, když pomohl k šestémua osmému místu. Navíc byl i produktivní. To však na východě republiky úplně nepotvrzuje. Prosadit se totiž zatím nedokázal.

Místo něj do Hradce zamířil odchovanec Baníku Ondřej Šašinka. „Určitě to pro mě bude speciální zápas, protože jsem odchovanec Baníku a mám tam hodně kamarádů. Moc se na to těším, poprvé tam přijedu jako soupeř. Ostravě se teď na začátku moc nedařilo, ale myslím, že má dobrý tým, který si časem sedne,“ uvedl Šašinka který v novém působišti zatím spíše střídá, ale už stihl gólem zařídit bod z Plzně. Teď by rád nějakou branku přidal i proti týmu, který ho vychoval.