Hradecký tým plánuje odehrát pět přípravných utkání. K prvnímu nastoupí v sobotu 26. června, kdy se v Opatovicích nad Labem střetne s Bohemians Praha. To bude také jediný souboj s prvoligovým protivníkem.

„O mužstvu už jsem si určitý obrázek udělal. Víc pak hráče poznám během přípravy,“ uvedl při svém jmenování Miroslav Koubek. I za jeho vlády mančaft vyrazí na soustředění na tradiční místo v Písku, kam jezdí už tři roky.

Přípravné zápasy:

Sobota 26. června: Opatovice

11.00: Hradec – Bohemians

Sobota 3. července: Písek

11.00: Hradec – Králův Dvůr

Sobota 10. července: Střížkov

11.00: Hradec – Příbram

Středa 14. července: Bavlna

17.00: Hradec - Náchod

Sobota 17. července: Holice

17.00: Hradec – Chrudim

Generálku na ligové boje Votroci absolvují 17. července s Chrudimí, zápas se hraje v Holicích. O týden později si už Votroci odbudou obnovenou premiéru mezi tuzemskou elitou. Kdo bude soupeřem a jaký bude jejich další program v nadcházejícím soutěžním ročníku FORTUNA:LIGY, se dozvědí na losovacím aktivu den před posledním přípravným zápasem.

První novou tváří Harazim

Hradečtí také dotáhli příchod prvního nového hráče, stal se jím nadějný Štěpán Harazim. Dvacetiletý krajní obránce přijde na přestup z Opavy, která v minulé sezoně spadla z první ligy. V Hradci podepsal smlouvu na tři roky.

Štěpán HarazimZdroj: fchk.cz „Vidíme v něm dobrý potenciál do budoucna,“ říká sportovní ředitel Jiří Sabou. „I ve svém mladém věku má ligové zkušenosti a je to typ moderního beka, který má snahu podporovat útok. Má také dobrý centr," dodal na adresu Harazima, jenž v nejvyšší soutěži naskočil do čtyřiadvaceti zápasů.