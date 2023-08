Těžký los a malá produktivita, venku to skřípe. Fotbalisté Hradce Králové se v probíhající sezoně představili už čtyřikrát na hřištích svých soupeřů, získali tam však pouhý bod. V 6. kole FORTUNA:LIGY padli v Ďolíčku s Bohemians 1:2, když gólmana Votroků Pavola Bajzu dvakrát překonal Jan Kovařík.

Fotbalisté Hradce Králové po dvou brankách Jana Kovaříka prohráli s Bohemians 1905 1:2. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Východočeši se nestihli v hlavním městě ještě ani pořádně rozkoukat a s při chuti hrající Bohemkou už prohrávali. V 8. minutě se míč po rohu odrazil na volného Kovaříka, který krásnou ranou poslal domácí do vedení – 1:0.

Po čtvrthodině hry Klokani dostali míč za záda Bajzy podruhé, když si hradecký gólman nejprve poradil se střelou Prekopa, na dorážku Křapky byl však krátký. Naštěstí pro hosty branka kvůli ofsajdu neplatila. Během úvodní pětačtyřicetiminutovky se toho odehrálo ještě hodně. Nejprve Matoušek v samostatném úniku nevyzrál na Bajzu. Největší hradeckou šanci zase zlikvidoval Reichl, jenž si poradil s tvrdou střelou Kodeše. V nastavení poté chyboval Bajza, když ho obral aktivní Matoušek, ale v ideální pozici netrefil odkrytou branku.

Zajímavé utkání s velkým počtem šancí pokračovalo i po změně stran. V rozmezí 50. až 52. minuty si Pražané vybojovali další dvě velké příležitosti, ale Köstl po pěkné kombinaci netrefil branku a další únik Matouška skončil nad.

Kučerova trefa nestačila

V 67. minutě přišel pro Klokany trest za neproměněné šance. Ze středu hřiště byl vysunut Vašulín, který ve vápně zasekl míč, předložil ho zpětnou přihrávkou Kučerovi, jenž mířil přesně pod břevno – 1:1.

Hradecká radost však trvala pouhých sedm minut. Poté Bajza vyboxoval nepříjemný centr pouze na Kovaříka a ten střelou do protipohybu rozhodl o tom, že všechny tři body zůstanou ve Vršovicích – 2:1.

Nic na tom nezměnil ani vyhecovaný závěr utkání, kdy rozdal rozhodčí Batík šest žlutých karet.

„Čtvrtý zápas venku a máme pouhý jeden bod. I když to bylo s těžkými soupeři, tak určitě nejsme spokojeni. Dnes jsme prohráli zaslouženě, protože v prvním poločase jsme podali špatný výkon. Hráli jsme pomalu a kombinovali v prostorech, kde to Bohemce vyhovovalo. Opticky jsme možná byli víc na míči, ale šance měl soupeř. Do druhé půle jsme to přeskládali hráčsky i rozestavením, začali jsme hrát na čtyři obránce. Chvíli trvalo, než si to sedlo, domácí mohli z brejků rozhodnout, ale pak se náš výkon zvedl, vyrovnali jsme a měli i další šance. Když utkání vypadalo nejvyrovnaněji, tak jsme paradoxně dostali gól na 1:2,“ mrzelo hradeckého kouče Jozefa Webera.

Bohemians Praha 1905 - Hradec Králové 2:1

Fakta – branka: 8. a 74. Kovařík – 67. Kučera. Rozhodčí: Batík – Paták, Dohnálek. ŽK: Křapka, Kadlec, Beran, Hybš, Kozák, Köstl, Reichl – Leibl, Klíma, Kodeš, Šašinka. Diváci: 4 379. Poločas: 1:0.

Bohemians Praha 1905: Reichl – Křapka, Hůlka, Hybš – Köstl, Hrubý, Beran (90+2. Jindřišek), Kovařík – Matoušek (73. Mužík), Prekop (73. Kozák), Kadlec (68. Dostál).Trenér: Veselý.

FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Heidenreich, Leibl (46. Šašinka) – Kučera, Kodeš, Dancák (79. Pudhorocký), Horák (86. Ševčík) – Pilař (46. Harazim), Vašulín, Krejčí st. (46. Juliš). Trenér: Weber.