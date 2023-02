FK Pardubice (16. místo, 11 b., 14:40) – SK Slavia Praha (1. místo, 40 bodů, 56:15)

Sobota 18:00, CFIG Arena Pardubice

Pardubický fotbal se vrací na ligovou scénu přímo ve svém městě po předlouhých čtyřiapadesáti letech. Za ta léta překonal mnoho překážek a vybojoval spoustu úspěšných bitev na sportovním a řekněme i společenském poli. Co to je ve srovnání zápas s pražskou Slavií… Realita je ale taková, že svěřenci Jindřicha Trpišovského jsou hegemonem českého fotbalu v poslední dekádě.

„Celý tým Slavie má obrovskou kvalitu. Potvrzují to už několik let. Daří se jim jak v evropských pohárech, tak v lize. Nesmíme podlehnout tlaku z prvního domácího zápasu. Musíme si jít svojí cestou. Chceme od začátku předvádět pracovitý výkon. Pokud kluci udělají to, co po nich chceme, věřím, že dokážeme Slavii vzdorovat. A klidně ji i překvapit. Zkrátka do utkání půjdeme nastaveni tak, že chceme uspět. My potřebujeme v každém zápase dělat body. Nesmíme se ohlížet na soupeře,“ burcuje asistent pardubického trenéra David Mikula.

Jedním z toho mála hráčů, kteří pamatují postupovou jízdu druhou ligou a obě předchozí sezony v azylu je Emil Tischler. A pozor: je jediným pardubickým hráčem, který v ligovém utkání rozvlnil sešívanou síť…

„Budu se snažit, abych přidal další branku. Je ale jedno, kdo ty góly dává. Hlavně musíme získávat body,“ opakuje známý recept na zisk bodů Tischler.

Se svými spoluhráči bude čelit gólové mašině. Tady je důkaz. Slavia zaznamenala v sedmnácti zápasech šestapadesát branek. Rozdíl jejího skóre činí jednačtyřicet. To Pardubice jich vstřelily třikrát méně. Tým s hvězdou na dresu hned devětkrát v jednom zápase vsítil minimálně čtyři góly.

Jejich hostitel nejvýše tři a pouze jednou.

„Slavii známe a bude to nesmírně náročné utkání. Hrají ve velké intenzitě, hodně běhají a jsou nároční. Jejich silnou stránkou je to, že dokážou celý zápas vydržet v náročném herním tempu. Budeme se muset jejich hře vyrovnat a zároveň hrát naši hru,“ tuší.

O ničivé síle Slavie se mohli pardubičtí fotbalisté přesvědčit v podzimním utkání, kdy vyfasovali v Edenu sedmičku, bez zásahu domácích.

„Víme, že to bylo složité. Celý druhý poločas jsme hráli v deseti , a to nemohlo dopadnout dobře. I vzhledem k fanouškům ale uděláme všechno pro to, aby se takový výsledek neopakoval. Domácí prostředí bude naší velkou výhodou. Tento zápas bude i pro nás hráče zážitkem na celý život, proto si myslím, že ze sebe dokážeme vymáčknout něco navíc. Pokusíme se využít tohoto momentu, ale na druhou stranu musíme respektovat sílu soupeře,“ poukazuje Tischler, který dodává:

„Na tento okamžik jsme čekali strašně dlouho. Jsme rádi, že jsme konečně tady v Pardubicích a můžeme se těšit na naše fanoušky. Bude to velký zážitek pro všechny, kteří na první zápas přijdou. Věříme, že budeme mít velkou fanouškovskou podporu. Budeme chtít Slavii potrápit a uhrát s ní alespoň bod.“