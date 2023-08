O uplynulém víkendu prožili krásnou pohádku. Fotbalisté Hradce Králové při otevření nového Malšovického stadionu deklasovali 5:1 České Budějovice a zapsali první výhru v sezoně. Dnes vítají ve svých řadách novou posilu. Tým trenéra Jozefa Webera vyztuží defenzivní středopolař Samuel Dancák, který na soutok Labe a Orlice přichází na roční hostování s opcí z Mladé Boleslavi.

Samuel Dancák je novou posilou Hradce. Co řekl po přesunu na východ Čech pro klubový web Votroků? | Video: Petr Šatalík, www.fchk.cz

Pětadvacetiletý slovenský fotbalista se po přesunu do Česka uchytil v pražské Dukle, kde působil od mládežnického věku a v hlavním městě i poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže. Po sestupu tradičního klubu z Julisky sbíral starty ve druhé lize. V sezoně 2020/2021 ho koupila Mladá Boleslav, kde během tří sezon nastoupil do 70 ligových zápasů.

„Jedná se o bývalého reprezentanta Slovenska do 21 let, je to pracovitý hráč do středové řady, který cítí fotbal. Zájem jsme o něj měli již dříve, když působil ve druhé lize v Dukle,“ přibližuje sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou a od nové akvizice si hodně slibuje: „Teď na jaře měl trošku hlušší období, ale je to fotbalista, který má v sobě velký potenciál. Určitě nám pomůže.“

Votroci mají po třech odehraných kolech na svém kontě čtyři body, s čím na východě Čech musí panovat velká spokojenost. Hradec totiž nadmíru dobře zvládl těžký start do sezony, když nejprve sice prohrál v Edenu se Slavií (0:2). Poté však vybojoval bod v Plzni (1:1) a jak už bylo zmíněno, v sobotu vyhrál nad Českými Budějovicemi (5:1).

Od příchodu Dancáka si vedení slibuje zkvalitnění kádru. „Jedná se o hráče, který přistupuje k fotbalu se stoprocentním nasazením. Sám dobře vím, že před rokem se o něj zajímaly další přední týmy naší soutěže,“ uzavřel Sabou.

