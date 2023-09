Jak je důležité míti Horáka! Fotbalisté Hradce Králové porazili pod vedením nového trenéra Václava Kotala 1:0 Jablonec. O jedinou trefu zápasu se postaral Daniel Horák. Ten do ligy vtrhl jako uragán, když v černobílém dresu zaznamenal už tři branky. Východočeši vyhráli všechny duely, ve kterých se mladý bek trefil.

Daniel Horák (vlevo). | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

V neděli se v Malšovicích hrálo o hodně. Oba týmy se v posledních týdnech trápily. Hradec padl v předchozích třech ligových mačích, Jablonec v sezoně ještě nevyhrál. „Byl to hrozně důležitý zápas, dá se říct, že o šest bodů, jsem hrozně rád, že jsme ho zvládli,“ pochvaloval si Horák, který si v 17. minutě naběhl na centr Pilaře a volejem ho o tyč uklidil do branky. „První poločas jsme hráli trošku lépe než ten druhý, protože pak jsme měli možná trošku v hlavách, že vedeme, proto jsme se zatáhli, ale zvládli jsme to,“ doplnil hodnocení střetnutí se sokem ze severních Čech.

Votroci šli do zápasu s novým trenérem na lavičce, když Jozefa Webera nahradil Václav Kotal, který se do klubu vrátil po dlouhých jedenácti letech. „Hráli jsme v jiném rozestavení na čtyři obránce. Změna trenéra navíc vždycky přinese nový impuls do týmu, myslím, že tohle byly hlavní dvě věci, které se změnily,“ poukázal Horák.

Nepříznivá bilance je u konce. Hradec pod novým trenérem udolal Jablonec

Hradecký odchovanec přitom zkušeného stratéga zná velmi dobře z minulosti. „Víme, co od sebe můžeme čekat. Jeho trenérská taktika se moc nemění ani za tu dobu, co jsme se neviděli. Vztah máme dobrý,“ pousmál se nadějný fotbalista.

Závěr utkání fotbalistům ze soutoku Labe a Orlice přitom moc nevyšel. Nejprve vykopával z brankové čáry zakončení Jana Chramosty obránce Filip Čihák. „Honilo se mi hlavou, aby to bylo před čárou. Já jsem to moc neviděl, protože jsem byl v tu dobu někde na půlce. Čihy to tam dobíhal a ještě, že to stihl, gól by nám určitě uškodil, my jsme chtěli uhrát nulu,“ popsal jeden z klíčových momentů Horák.

Následně byl vyloučen hostující Hurtado, ale i tak si Jablonec dokázal vytvářet velké šance. „Asi jsme se moc stáhli. Bylo to i v hlavách, vítězství jsme moc potřebovali, chtěli jsme udělat maximum a tak jsem se zatáhli, z toho ten tlak Jablonce pramenil, i když hrál v deseti.“ pokračoval Horák.

Ten v minulé sezoně rozvíjel svůj talent v B-týmu pražské Sparty. V druhé lize nastoupil do třiceti duelu, v létě pak přišel přesun na východ Čech, kde Horák okamžitě prorazil do nejvyšší soutěže. Na svém kontě už má tři vstřelené branky a jednu asistenci. „Takhle jsem si to nepředstavoval ani v nejkrásnějším snu, ale padá mi to tam. Myslím, že mám tři střely a tři góly, jen ať to takhle pokračuje dál,“ směje se.

Souboj Hradce s Jabloncem příliš fotbalové krásy nenabídl, rozhodčí odpískal 41 faulů. „Čekali jsme jiný fotbal, z toho čísla jsem docela překvapený. Je pravda, že to bylo hodně přerušovaný, taková válka,“ uzavřel třiadvacetiletý fotbalista.

Východočeši získali po dlouhé době tři body do tabulky a mohou se soustředit na středeční 3. kolo MOL Cupu, ke kterému zajíždí do Jihlavy. Duel tam začne v 18 hodin.