Po dlouhé době se konečně trefil! Proti Liberci vstřelil hradecký útočník Daniel Vašulín teprve svoji druhou branku v sezoně, přesto po remíze 1:1 neodcházel ze hřiště úplně spokojený.

Hradečtí fotbalisté se radují ze vstřelené branky, o kterou se postaral Daniel Vašulín. | Video: Deník/Vladimír Machek

V zápase 15. kola FORTUNA:LIGY si totiž vypracoval další stoprocentní šance, které však neproměnil. Navíc další dva góly Votroků nebyly uznány po zásahu VARu. Na druhou stranu na sobotním výkonu může vytáhlý útočník stavět. V duelu proti Slovanu hýřil aktivitou, podržel spoustu balónůa dostával se do šancí. „Měl jsem však ještě jednu proměnit,“ mrzelo po zápase Vašulína.

Je remíza proti silnému Liberci málo?

Je škoda, že jsme po tomhle výkonu nevytěžili tři body. Měli jsme dost šancí, dali jsme první gól, ale po nějaké menší chybičce si necháme brzy vyrovnat. Škoda, že jsme nerozhodli z dalších příležitostí, hlavně já.

I tak jste v závěru dosáhli branky, jenže tu po dlouhém zkoumání rozhodčí odvolal…

Byli jsme všichni šťastní, že nám ke gólu pomohla standardní situace, nakonec to neplatilo.

Podle rozhodčího kvůli vašemu ofsajdovému postavení.

Já jsem nevěděl, že se zkoumám já, protože jsem brankáře nemohl vůbec ovlivnit. Jen jsem zavíral zadní tyč, kdyby míč netrefil branku.

Nehrálo se snad šest minut, co vám k tomu řekl rozhodčí Ladislav Szikszay přímo na hrací ploše?

Že jde o ofsajd, ale neo koho se jedná, dozvěděl jsem se to až v kabině. Přitom já kdyby na ten míč dosáhl, hrál bych ho až za brankovou čárou. Přijde mi, že jsem brankáře neovlivnil a on by na to stejně nedosáhl. Ale takhle sudí rozhodli a my s tím nic neuděláme.

VYJÁDŘENÍ KOMISE k neuznané brance Hradce V 82. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku domácího družstva pro ofsajd. Hráč domácího družstva č. 15, který v momentu dotyku míče spoluhráčem č. 5 stál v ofsajdové pozici, svým aktivním pohybem v brankovém území ovlivnil brankáře hostujícího družstva č. 31. Došlo k tomu v době, kdy byl míč ve hře a v blízkosti domácího hráče a hostujícího brankáře. Mezi zahráním míče hráčem domácího družstva č. 5 a soubojem o míč mezi domácím hráčem č. 15 a hostujícím brankářem č. 31 ještě došlo k odrazu míče od nohy hráče hostujícího družstva č. 30. Z hlediska pravidel se jednalo o nevědomé hraní, a tak to nemělo na posouzení ofsajdové situace žádný vliv.

Jak moc je to nepříjemné, když v závěru slavíte vítěznou branku a ta nakonec neplatí?

Je to strašná škoda. Dáte gól na 2:1 chvíli před koncem, euforie, věříte, že to už udržíte a tři body si necháte doma, pak se to začne zkoumat, je to dlouhé pro nás i pro diváky.

Vraťme se do první půle, kdy jste dal po přesném centru krásnou branku patičkou. Vzpomenete na nějaký podobný gól?

Předloni proti Českým Budějovicím jsem dal podobný, i když to nebylo ze vzduchu. Já jsem gól potřeboval, i kdyby mě to trefilo do kolena, náhodně se odrazilo a nebylo to tak hezké. Už mi to bylo jedno, pěkný, nebo ošklivý. Já prostě musím začít střílet branky.

Je pravda, že jste se prosadil poprvé od 5. srpna, což je pro útočníka opravdu dlouhá doba, že?

Tak dlouhou situaci bez gólu jsem zažil poprvé v kariéře, nebylo to pro mě jednoduché. I proto jsem za ten gól strašně rád. Jen škoda, že jsme nevyhráli, protože to bych byl ještě šťastnější.Z těch dalších dvou šancí jsem měl dát ještě jeden a vůbec bychom neřešili, jestli byl ofsajd, nebo ne.

Předtím proti Slovácku jste nenastoupil ani v základu.

Jsem útočník, který má dávat góly a já jsem je teď nedával. Respektuji názor trenéra, já je dávat chci, jsem strašně rád, že to přišlo, čekání bylo dlouhé. Cítím to i na týmu, že každý gól, který dám, mu neskutečně pomůže.

V utkání s Libercem jste měl velkou podporu od spoluhráčů, kteří vás před brankou dobře hledali.

Nejsem útočník, který obejde dva hráče a dá gól. Já potřebuji, aby mi to někdo připravil a pak branky dávat budu. My tady máme dost nových kluků, chvíli jsme si na sebe zvykali, teď jsem dostával krásné centry, takové potřebuji.