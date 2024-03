Další body do prvoligové tabulky fotbalisté Hradce Králové nepřidali, když ve 25. kole padli na hřišti pražské Sparty 1:2. Proti hlavnímu aspirantovi na titul i tak na hřišti zanechali velmi dobrý dojem.

FORTUNA:LIGA 25. kolo: Sparta - Hradec Králové. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„My jsme podali sympatický výkon a já musím mužstvo pochválit za to, že jsme udělali maximum. Čelili jsme soupeři, který má kvalitu. Je potřeba říci, že Sparta byla v duelu lepší a vyhrála zaslouženě,“ řekl hradecký kouč David Horejš.

Jeho tým začal v hlavním městě nebojácně. „Do utkání jsme měli plán, který ze začátku fungoval,“ potvrdil Horejš. Jenže v 16. minutě Votroci po krásné akci, na jejímž konci byl Birmančevič, inkasovali. „Bohužel jsme si nechali dát jednoduchý gól, kdy šel míč za obranu a my jsme tam špatně reagovali. Tohle fotbal ale přináší,“ pokračoval hostující kouč.

ŠPATNÝ VSTUP

Východočeši zbytek první půle dohráli bez inkasované branky, bohužel se jim však nepovedl vstup do druhé pětačtyřicetiminutovky, kdy Spartu druhým gólem uklidnil forvard Kuchta.

„Myslím, že zápas rozhodl vstup do druhého poločasu. Nezačali jsme dobře, soupeři jsme v podstatě nabídli druhý gól. Sparta nám odskočila o dvě branky a už to proti ní bylo hodně těžké,“ uvedl Horejš. Ve zbytku duelu si Pražané vypracovali další stoprocentní příležitosti, ty ale zůstaly nevyužity. V nastaveném čase zmírnil hradeckou prohru Koubek.

„Sparta na mě i přes náročný program působila svěže, je vidět, že je dobře trénovaná a připravená. Možná nebyla v nejlepším rozpoložení, ale je také potřeba zmínit to, s kým hrála – s Liverpoolem, to je jiný level než my.(smích) Já jsem na svůj tým hrdý, protože jsme tu odvedli dobrý výkon, ale aby to stačilo na víc, museli bychom určité věci zlepšit. Poučíme se z toho, s klukama si to ukážeme, vyhodnotíme a věříme, že až sem znovu přijedeme, budeme lepší,“ říká Horejš.

TEĎ PAUZA

Liga se na chvíli zastaví, na programu je reprezentační přestávka, což je vždy ideální prostor k natrénování různých věcí, kór pro nového kouče, kterým šestačtyřicetiletý rodák z Prachatic na soutoku Labe a Orlice je.

„Zapracujeme na herních činnostech, už proti Spartě byl na hřišti vidět posun. Připravíme se na utkání proti Karviné, abychom byli úspěšní a zase za námi byla vidět nějaká další práce. Věřím, že naše výkony půjdou nahoru a přinese nám to body, které potřebujeme,“ doufá Horejš.

A jak je zatím s angažmá na východě Čech spokojený? „Zjistil jsem, že je v Hradci zdravé mužstvo, které chce makat. Moc nás práce s klukama baví a budeme na ni chtít navázat i v repre pauze,“ uzavírá.