S početným táborem svých příznivců mohli na Andrově stadioně v Olomouci slavit. Hradečtí fotbalisté v úvodním kole nadstavby s přehledem přešli přes Sigmu. Tu v obou zápasech porazili výsledkem 3:1. V další fázi na ně čekají Teplice.

Celkový součet z obou duelů mluví naprosto jasně. Hradec převálcoval Hanáky 6:2 a ukázal, že je v obrovské herní pohodě. „Klukům patří obrovský dík. Za ty dva zápasy jsme dali šest branek. Chci vyzdvihnout fanoušky, kteří nás přijeli podpořit, protože byli skvělí a vytvořili nám parádní atmosféru. I díky nim jsme postoupili přes Olomouc dál,“ liboval si hradecký kouč David Horejš.

Výstavní trefy do šatny. Hradec úřadoval i v Olomouci a dál může snít o Evropě

Jeho tým rozhodl stejně jako o týden dříve v závěru první půle. Parádní trefy tentokrát zaznamenali Daniel Vašulín a Václav Pilař. „I když Olomouc měla na začátku převahu, myslím, že jsme ji do žádných vyložených šancí nepustili. Samozřejmě pak gól, který vstřelil Váša, dal zápasu řád, protože to byla nádhera. Branka nás uklidnila a pak přidal ještě druhou Venca Pilař, konec prvního poločasu byl produktivní. Rozhodla kvalita těch dvou hráčů,“ pochvaloval si Horejš.

Po změně stran sice za domácí snížil Lukáš Juliš, ale dvoubrankové vedení a klid vrátil Votrokům dvacet minut před koncem hlavou Jakub Kučera. „Druhý poločas byl spíše na dohrání, i když Olomouc snížila, my jsme vzápětí odpověděli a odskočili o dvě branky. Myslím, že jsme si to pohlídali,“ řekl šestačtyřicetiletý trenér.

EVROPA? NEMYSLÍME NA TO

Jediným problémem byla vynucená střídání Štěpána Harazima a Petra Juliše. „Ano, je to kaňka,“ přikývl Horejš a poté se rozmluvil o stažení střelců prvních dvou branek. „Ke konci zápasu jsme šetřili Vencu Pilaře, který měl v týdnu problémy se svalem a také Dana Vašulína, jsou to pro nás klíčoví hráči. Jsem rád, že jsme to zvládli a věřím, že se dají do kupy a budou na zápas v Teplicích k dispozici.“

Právě v souvislosti s Vašulínem se v posledních dnech spekuluje o jeho přestupu do pražské Slavie.„Vůbec jsem to neřešil. Před zápasem jsem mu řekl, že chci, aby dal branku, a poslechl mě. Soustředí se na Hradec a jeho výkon byl nadstandardní,“ uvedl Horejš a dodal: „Samozřejmě by to bylo pro příští sezonu velké oslabení. Uvidíme, jak se věci vyvinou a potom budeme reagovat. Je to silný hráč s dobrou koncovkou. Byl bych rád, kdyby zůstal, ale jestli kolem něj krouží Slavie, těžko mohu něco dělat.“

Pak se řeč stočila i k Pilařovi. Ten po návratu domů na východ Čech září od startu ročníku. V pětatřiceti letech ukazuje svoje kvality, čím to? „Nevím, asi má dobrou manželku,“ zasmál se Horejš a vážně doplnil: „Od té doby, co jsme přišli k týmu, Venca nevynechal snad jediný trénink, tvrdě dře. Je to na něm vidět, má sílu a kvalitu.“

Hradec může pořád snít o postupu do předkola Evropské konferenční ligy. „Nemyslíme na to. Soustředili jsme se na zápas doma s Olomoucí a teď na postup. Cíl byl jasný a motivace byla vrátit se zpátky na Malšák a vyprodat stadion, protože fanoušci jsou fantastičtí. Teď se musíme soustředit na zápas v Teplicích a nekoukat dál,“ uzavřel Horejš.