/ROZHOVOR/ Byla to blesková akce. Zkušený Václav Kotal ze zdravotních důvodů rezignoval na post hlavního kouče ligového Hradce. Hned ve středu tým přebral David Horejš. Pořád mladý trenér, který v minulosti vedl České Budějovice a Jablonec. Na soutok Labe a Orlice si s sebou přivádí bývalého fotbalistu Sparty Lukáše Váchu. Dvojici na lavičce doplní dosavadní asistenti Stanislav Hejkal a Adrian Rolko. Před Horejšem stojí zajímavá výzva - vytáhnout Votroky mimo sestupové ohrožení.

David Horejš se stal novým koučem Hradce Králové. | Foto: Deník/Vladimír Machek

Ještě se pořádně nestihl ani rozkoukat a už na něj čeká pikantní duel. V sobotu od 15 hodin se Východočeši představí v Jablonci. Tedy proti celku, který loni trénoval a který na jaře dává jednu branku za druhou.

„Nemůžeme si soupeře vybírat, musíme koukat jen na sebe, jít zápas od zápasu, do konce základní části je osm kol, musíme to zvládnout. Že to vyšlo na Jablonec, je specifické a hezké,“ říká šestačtyřicetiletý rodák z Prachatic.

Často se říká, že liga se neodmítá, ale vaše rozhodnutí muselo být rychlé, měl jste nějaké pochyby?

Rychlé samozřejmě bylo, ale když ta nabídka přišla, neuvažoval jsem o tom, že bych ji nepřijal. Jak říkáte, liga se prostě neodmítá. Situace, která tu nastala, byla nepříjemná, ale bavil jsem se s vedením i panem Kotalem, což mě utvrdilo. Jsem rád, že jsem v Hradci a na práci se hodně těším.

Hradec není zrovna v ideální pozici, přemýšlel jste o tom z tohohle pohledu?

Fotbal tohle přináší. Jsem si vědom, kde se Hradec nachází, ale věřím práci celého klubu. Přijde mi, že je to dobře nastavené od hráčů po vedení. I proto jsem sem šel, abychom s tím něco udělali.

Tým přestal dávat góly, co s tím?

Jestli chcete vyhrávat, góly musíte dávat. Na druhou stranu viděl jsem bezbrankový duel s Olomoucí, kde si kluci šance vytvářeli. Předtím dali dva góly Bohemians, zápas měli skvěle rozehraný, škoda. Zajímaví hráči tu jsou a věřím, že branky dávat budou a že to potvrdí už proti Jablonci.

Ani jeden podzimní duel nebyl opticky špatný, ale přišly jen tři remízy.

Utkání se rozhodují ve vápnech. Je to o tom, abychom v nich byli silnější než soupeř. S klukama to budeme probírat, chceme na tom pracovat. Je potřeba mít dobrou atmosféru v týmu, hráči si musí věřit a na trávník jít sebevědomí. Pak si myslím, že se to vždycky otočí. Důležité je, že si šance dokážou vytvořit.

POZITIVNÍ ATMOSFÉRA

Přišel jste ve středu, už v sobotu jedete k těžkému mači do Jablonce. Dá se za tak krátký časový úsek něco změnit?

Samozřejmě je to hodně krátká doba. Nedá se během dvou dnů všechno změnit, to prostě nejde. Na druhou stranu my chceme navázat na to, co v Hradci bylo, využít silné stránky, které hráči bezesporu mají a postupem času přidávat, aby se zvyšovala náročnost hry. Zázraky se hned udělat nedají, ale s kabinou jsme mluvili a když vidím realizák, vedení, tak z něj cítím odhodlání, abychom to zvládli.

Nálada v kabině je i po těch smolných remízách dobrá?

Mužstvo na tréninku pracovalo skvěle, atmosféra byla pozitivní. Doufám, že vydrží a že to hlavně bude vidět na hřišti.

K sobě na lavičku přivádíte zajímavé jméno. Bývalého fotbalistu Sparty Lukáše Váchu, jak jste na něj přišel?

Známe se dlouho, já měl navíc hodně volna, proto jsem jezdil na zápasy, na analytické věci. S Lukášem jsme spolu několikrát seděli, jeho názory se mi líbily. Je to kluk, který začíná, ale má obrovský respekt u hráčů, protože fotbal hrál. Je energický, což se mi líbí, že do toho vnese něco nového… jinou kvalitu. Myslím, že to bylo potřeba a věřím, že bude přínosem.

Hrálo roli i to, že v Hradci je hodně kluků z béčka Sparty, kde byl mentorem a trenérem?

Jestli někdo udělal velký herní pokrok, je to Sparta. Lukáš tím prošel, měl možnost u toho být, kluky trénoval. Ať už je to Kašty (Daniel Kaštánek) či Puda (Petr Pudhorocký). Myslím, že je to správný krok.

Rok jste odpočíval, máte o to větší elán?

Ano. Fotbal mě baví, dělám ho od malinka. Moc si vážím toho, že sem jako trenér dostal nabídku působit zase na nejvyšší úrovni. První trénink jsem si užil, jsem takový. Nemám čas myslet pesimisticky, ale optimisticky. Stále je to v uvozovkách jen hra, která nás baví. Dám do toho srdce, energii a budu to požadovat i po hráčích.

Vy jste hrával fotbal i na starém Malšáku, co říkáte na novou arénu?

Tím, že se tady vybudoval takový stadion, se klub posunul mnohem výš. Máte pravdu, já pamatuji starý stadion, který měl nějaké svoje kouzlo, ale tohle je úplně něco jiného. Je super, že se stadiony postupně mění. Pardubice mají nový, tady je krásná aréna. Je to fajn pro ligu. Když jsem tu byl teď poprvé, byl jsem z nového stadionu až překvapený. Teď je to o tom, abychom dokázali předvádět hru odpovídající takové aréně.

V sobotu vás čeká Jablonec, kde jste loni působil. Jak se tým ze severu Čech změnil?

Hodně. Pan Pelta dokázal vytvořit kvalitní tým. Dorazilo 10-12 nových hráčů, než když jsem tam byl. Mužstvo má ohromnou sílu a bude to těžké utkání.

Následuje derby s Pardubicemi. Bude bouřlivá atmosféra…

Samozřejmě se těším. Hradec se výstavbou stadionu diametrálně změnil. Lidi na něj chodí. Pro nás a pro hráče je to závazek, musí si to uvědomit. Mají tady skvělé fanoušky, derby tomu přidá, čekáme vyprodaný stadion. Takže tam vlétnout rovnýma nohama. Těžkými zápasy člověk roste.