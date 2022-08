„Kluci z Plzně, kteří měli na Pardubice zpětnou vazbu, my vyprávěli, jak je to tam skvělé: parta, trenéři, tréninky. Pardubky jsem si vyhodnotil jako nejrozumnější řešení. Hlavně po sportovní stránce. Sedí mi jich styl, znám se s klukama. Vyhovují mi nejen v kabině, ale i při hře. V neposlední řadě máme do budoucna velice perspektivní kádr,“ říká Janošek v rozhovoru pro Deník.

Nakráčel si do Pardubic a hned si vzal číslo 39. Jako kdyby nevěděl, že v tomto městě patří devětatřicítka Dominiku Haškovi. I když. Tu nosil jen v NHL a na olympijských hrách v Naganu. V obou dvou svých pardubických štacích upřednostnil devítku. Jeho jmenovec Janošek má k tomuto číslu podobný vztah. Více prozradí sám…

Jak dlouho trvalo, než jste se vy sám i celý tým oklepal z debaklu na Slavii?

Řekl bych tak dva dny. První trénink po zápase jsme měli regenerační. Na něm jsme si utkání nevyhodnotili, protože jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Ti, co hráli a ti, co nenastoupili. Druhý den už jsme si to mohli vyříkat všichni dohromady. Výsledek byl krutý, ale už jsme se z toho dostali.

Jakou jste měl noc po takovém výprasku?

Hodně krušnou. Šel jsem spát až někdy ve čtyři ráno. Já takové výsledky hodně špatně koušu. Spaní po nich nemám lehké.

Kartáč je občas potřeba

Objevil jste na nespavost, způsobenou fotbalem, nějaký lék? Jste Moravák, co třeba sklenka vína či šťopička slivovice?

(chechtá se) Lék je jediný. Neprohrávat (pousměje se). A také se říká, že vše vyléčí čas. Takže přepnout na přípravu na další zápas.

Pardubice - Mladá Boleslav

sobota od 16:00, hř. Ďolíček

V Edenu jste vůbec nepřipomínali tým první ligy. Co se dělo, protože v Plzni jste hráli výborně?

Zápas patřil do kategorie těch, kdy se vám nic nedaří. Do toho Slavia má obrovskou kvalitu. To samozřejmě nemění nic na tom, že jsme byli ustrašení. Báli jsme se hrát. Ve druhé půli se navíc projevil fakt, že ještě nejsme pořádně sehraní. Koneckonců přišlo třináct nových kluků. Sešlo se nám všechno ve špatném a my vyfasovali sedmičku.

Dostali jste kartáč, nebo to trenéři přešli?

Dostali jsme kartáč. Kdyby takový výsledek přešli, bylo by to pro nás špatné. Pro nás naopak musí být podobný zápas ponaučením. Vyříkali jsme si hlavně góly. Kartáč jsme skončili pozitivně. Ve smyslu, že nám to může jenom pomoct a že se příště takový výsledek nesmí opakovat.

Jste tedy pro to dostat vyčiněno a všechno si vyříkat. Než, aby se před hráči našlapovalo, jak to někde v nižších soutěžích chodí?

Přesně tak. Když si to zasluhujeme a kritika je oprávněná, tak to přece musí každý vzít. Nemáme v kabině kluky, kteří by se hroutili ze zvýšeného hlasu. Navíc trenér Krejčí nám vtlouká do hlav chyby nebo špatně vyřešené situace i po vyhraném utkání.

Změnilo se něco na tréninku. Žrali jste, jak se říká, trávu?

Zaznamenali jsme jenom nějaké taktické věci, ale že by nám přidávali trenéři dávky, to ne. Vždyť jsme hráli s vysokým nasazením už před Slavii. Nevím, co se stalo, ale ten zápas nám prostě nevyšel. Tréninkový proces je skvělý, jezdíme po hřišti. Při tom jsme zůstali.

Takže nic podobného jako v Bundeslize. Traduje, že se po nákladech měli hráči v týdnu o zábavu postaráno. Chtěl byste být v kůži VfL Bochum, který ve stejný den, prohrál s Bayernem 0:7 navíc doma?

Nechtěl. Stačilo mi to naše. Na druhou stranu si myslím, že už to není ani ve světě, že by se běhaly nějaké kilometry. Utkání na Slavii bylo pro nás těžké po fyzické i psychické stránce. Nějaký podobný trest by byl pro mužstvo kontraproduktivní. Teď nás čeká utkání proti Mladé Boleslavi a musíme být na něj stoprocentně připraveni a ne unaveni.

Potřeba vedoucího gólu

Slavia je minulostí, v sobotu k vám do Ďolíčku zavítá Mladá Boleslav. Jaký je to soupeř?

Trenér Hoftych se netají tím, že chce mít především pevnou defenzivu. K tomu má ve středu pole Máru Matějovského, který je nadstandardním hráčem ligy se skvělou fotbalovou kariérou. Budeme se ho snažit co nejvíc eliminovat. Každý soupeř v první lize je těžký. My se soustředíme hlavně na svůj výkon.

Boleslav sice sází na defenzivu, nicméně patří k týmům, které chtějí fotbal a vzadu otevírá okénka. To by vám mohlo vyhovovat, co říkáte?

Matějovský je typem, který chce hrát směrem dopředu. Mám zato, že trenér Hoftych musel kvůli němu trochu změnit taktiku. Mára už moc do defenzivy není, protože věk nezastavíte. Takže se mu přizpůsobili a chtějí hrát fotbal. Chtějí hrát v aktivním bloku. Počítám, že to bude podobný zápas jako proti Budějovicím.

V takových utkáních, kdy soupeř hraje v bloku je velmi důležitý první gól. To se vám zatím v letošní sezoně moc nedaří.

Je to tak. My bychom po debaklu na Slavii jindy než obvykle potřebovali vstřelit vedoucí branku. Nejlépe rychlý a klidně i šťastný. S tím jsme měli problémy v prvních třech zápasech. Hráli jsme sice skvěle, ale zahodili jsme i šest tutovek.

Jste tak trochu hurá mančaft. Na Slavii jste se snažili s domácími hrát nahoru – dolů. Nechce to někdy hrát více zezadu? A umí to vůbec Pardubice?

Nevím, jestli Pardubice umí betonovat. Co jsem tady, tak jsme takový fotbal ještě nehráli. Když se vrátím ke Slavii, tak byť v deseti, byla od nás blbost hrát hurá fotbal. I když to může vyznít alibisticky, měli jsme to vzadu sevřít a čekat na nějaké brejky. Chtěli jsme ukázat morální sílu, že i v deseti můžeme Slavii stačit. Příkladem nám byl Jablonec, který kolo před tím Slavii v deseti potrápil. A výsledkem bylo sedm gólů v naší síti.

Po čtyřech kolech figurujete v tabulce před Mladou Boleslaví. Co říkáte na to, že zatím získala dva body? A kde ji reálně vidíte v dalším průběhu sezony?

Je to pro mě překvapení. Bolka vždy hrála střed nebo vršek tabulky. Na druhou stranu jsme pořád na začátku sezony. Těch překvapení je více. Brno má po třech zápasech sedm bodů. Boleslav vidím minimálně ve středu tabulky.

Mladá Boleslav byla jednou z vašich štací. Jak na ní vzpomínáte a máte nějakou speciální motivaci?

Znám tam spoustu kluků, takže o motivaci mám postaráno. Na Boleslav vzpomínám jen v dobrém. Jednalo se o skvělou zkušenost při mém prvním hostování z Plzně. Co jsem mohl, tak jsem snad všechno hrál. Ať už pod trenérem Weberem nebo pak i Jarolímem. Teď ale hraji za Pardubice a budu chtít Bolku porazit.

Baník? Krok zpátky

Kdo nebo co vás přesvědčilo k přestupu do Pardubic?

Bylo tam hodně proměnných. Kluci z Plzně, kteří měli na Pardubice zpětnou vazbu, my vyprávěli jak je to tam skvělé: kabina, trenéři, tréninky. Jedině snad ty podmínky. Ale to mi vůbec nevadilo. Všechno je o zvyku, navíc za pět měsíců budeme mít nový stadion. Jsem tady maximálně spokojený. Rozhodlo také to, že Pardubky mě chtěly již delší dobu. Asi dva roky. S trenérem Shejbalem se znám dlouho z mládežnické reprezentace.

Říkáte dva roky. Přesto jste se v Pardubicích objevil zčistajasna, navíc hned s přestupem.

Víte v Plzni jsem byl čtyři roky a furt jsem putoval někde po hostováních. Říkal jsem si, už by to chtělo usadit se někde natrvalo. Někde, kde o mě budou mít zájem a stanu se pro ně důležitým hráčem. Pardubky mi takhle přišly jako nejrozumnější řešení. Hlavně po sportovní stránce. Sedí mi jich styl, znám se skvěle s klukama. Vyhovují mi nejen v kabině, ale i při hře. V neposlední řadě Pardubice mají do budoucna velice perspektivní kádr.

V Plzni jste šanci prakticky nedostal kvůli vysoké konkurenci na postu ve středu pole. Nechali vás trenéři áčka s ní bojovat?

Dostal jsem šanci při zranění Lukáše Kalvacha na začátku minulé sezony. Odehrál jsem nějakých čtrnáct zápasů, včetně těch pohárových. To bylo super. Když to řeknu blbě, ubyla mi konkurence a já chytil šanci za pačesy. Hráli jsme dobře, vyhrávali jsme. Pak se Lukáš vrátil a já zase na hřišti jen paběrkoval a nebo seděl na lavičce. V zimě už bylo jasné, že Plzeň nebude hrát žádné poháry, ani ten český. Trenér Bílek je známý tím, že má svých jedenáct koní, respektive stálou základní sestavu. Neviděl jsem smysl tam zůstat. Je ni čtyřiadvacet let, chtěl jsem hrát.

Navíc po loňské sezoně, kdy Plzeň získala mistrovský titul, se dalo předpokládat, že přivede nové hráče.

V těchto velkých klubech to vždy tak funguje. Na ně se musí sehnat nějaké prostředky. Adolf Šádek (majitel Plzně) potřeboval nějaké uvolnit a tak se začal některých hráčů zbavovat. Dopadlo to tak, že mě koupili v Pardubicích.

Prý jste v létě preferoval zahraniční angažmá. Nebylo to příliš velké soustu vzhledem k tomu, že jste nebyl nikde ukotvený delší dobu?

Však to tak dopadlo. Neměl jsem tolik nabídek, jako v zimě před hostováním v Baníku Ostrava. Tehdy jsem byl více na očích a nabídky byly. Navíc mě měli zájemci nasledovaného z mládežnických reprezentací. Nakonec jsem se rozhodl pro Baník, což s odstupem času beru jako krok zpátky. Musím přiznat, že jsem toho trochu litoval. Pro to jsem také teď v Pardubicích. Mám možnost se ukázat, abych si jednou tu cizinu vyzkoušel.

K velkému fotbalu jste přičichl ve Zbrojovce. Co říká na její dosavadní vystoupení?

Moc jsem nevěřil, že se Flintě bude takto dařit. Každý nováček to má o patro výše těžké. Buď se chytí jako Pardubice v předminulé sezoně, nebo naopak to neustojí a celou sezonu se plácá u dna tabulky. Zbrojovka je pro mě příjemné překvapení. Jsem Brňák, takže jí fandím. Klub trochu v srdci zůstal zakořeněný. Ať kluci takto pokračují. Ale jen do té doby, než s nimi budeme hrát my (směje se).

Ještě před tím jste působil ve Vyškově. Co říkáte jeho postupovým plánům i účinkování ve druhé lize?

Je to super. Když mi to čas dovolí, tak sleduji i Vyškov. Vůbec na fotbal se dívám rád, je dobré, že se ve Vyškově posiluje. Třeba se jednou potkáme v nejvyšší soutěži.

A v neposlední řadě, co říkáte na krasojízdu Plzně předkoly Ligy mistrů?

Je to bomba. Myslím si, že to nikdo nečekal. Náhoda to rozhodně nebude. Se svým stylem vyhráli titul, teď uspěli na evropské scéně a probili do Ligy mistrů. Jsem za ně rád. Pan Bílek prokázal, že je fantastický trenér, že umí perfektně pracovat s hráči. Kabina je tam skvělá.

Není vám líto, že nebudete součástí klubu, který svede bitvy s evropskými giganty?

Tak je mi to pochopitelně líto. Realita je ale taková, že jsem v Pardubicích. Budu se na Plzeň koukat jen v televizi a klukům fandit.