Derby s číslovkou 308 nabídlo místo fotbalu spíše válku. Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay nakonec udělil čtyři červené karty, hříšníci už znají svoje tresty. Názory fanoušků se liší, jedněm připadají v pořádku, druhým jako výsměch.

Za vzájemnou potyčku dostali sparťanský kapitán Ladislav Krejčí stopku na dva zápasy, ten slavistický Jan Bořil na čtyři. Za červenou kartu byli v derby potrestaní také asistent trenéra sešívaných Pavel Řehák distancem na 4 zápasy a pokutou ve výši 40 tisíc korun, mírnější byla disciplinárka v případě vedoucího týmu Sparty Miroslava Baranka, jenž má stopku na jedno utkání a flastr 10 tisíc korun.

„Tresty pro Krejčího a Bořila jsou za mě adekvátní, myslím, že u nás bychom to řešili obdobně. Rozdíl je v tom, jak na to nahlížet z pohledu, že jsou to reprezentanti a hráči z našich nejlepších klubů, vzory pro mládež. Tam vzniká otázka, jestli by neměly být tresty vyšší,“ zamýšlí se předseda Disciplinární komise Královéhradeckého KFS Josef Koňák, vzápětí však dodává: „Pokud to beru ze svého pohledu vzhledem k našim soutěžím, jsou uděleny správně.“

K potyčce obou kapitánů došlo ve vyhroceném závěru, kdy útočník Slavie Chytil fauloval gólmana Sparty Vindahla, poté se na hřišti strhla mela. „Osm zápasů je v těchto situacích strop, ale tohle bylo držení pod krkem, cloumání. Není tam žádné udeření, dva zápasy jsou v pořádku,“ souhlasí s trestem pro Krejčího Koňák. Josef KoňákZdroj: www.khfotbal.cz

Pro disciplinární komisi je podle něj vždy důležitá schopnost obhájit rozdílné tresty hráčů při jejich vzájemném tělesném napadení jako v případě Bořila, který obdržel trest dvojnásobný. „Pak se jeden z týmů cítí být poškozený. Bořilovi však přitížily dvě věci. Tou první je, že udeřil Haraslína, což je určitě minimálně zápas navíc. Za druhé u toho počátku konfliktu nebyl, přiběhl tam a svojí aktivitou si Krejčího našel a v podstatě všechno vyprovokoval, což mohlo být druhé utkání navíc,“ vysvětluje Koňák a dodává, že vychází pouze z videozáznamu, nečetl zápis o utkání, ani zprávu delegáta, které jsou pro rozhodování disciplinárky rovněž velmi důležité.

DĚLOBUCHY? TREST BUDE ZŘEJMĚ VYSOKÝ

A co říká na tresty pro členy realizačních týmů, kteří se do vypjatého závěru také zapojili? „Tohle se mi hodnotí těžko, protože mezi ligou a amatérskými soutěžemi je obrovský rozdíl, většina funkcionářů vykonává činnost zdarma a tresty jsou zcela jiné. U nás by se pokuty pohybovaly řádově v tisícovkách, pokud dojde k fyzickému kontaktu s rozhodčím jako v případě Pavla Řeháka, je to třeba pět tisíc korun,“ říká šéf disciplinárky.

Pražské derby skončilo remízou. Plzeň má rekord, Kotal začal výhrou

Derby nezvládli ani diváci. Kotel Slavie nejprve připravil choreo, jež sprostě uráželo rivala. Pomyslnou korunku zase nasadil sektor Sparty, ze kterého lítaly mezi obyčejné diváky dělobuchy. „Tohle je špatně a trest bude zřejmě vysoký. Není možné, aby tím byli ohroženi normální fanoušci,“ uzavírá Koňák.