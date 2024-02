Hořká remíza. Votroci přišli o náskok během tří minut, Bohemku spasil Shejbal

Fotbalistům Hradce Králové vstup do jarní části FORTUNA:LIGY pořádně zhořkl. Proti Bohemians 1905 sice vybojovali bod za remízu 2:2, ale po průběhu, kdy až do 80. minuty vedli o dvě branky, je to sakra málo. Poslední desetiminutovka duelu totiž patřila exhradeckému Janu Shejbalovi, ten jako střídající žolík zařídil dvěma zásahy Klokanům plichtu. „Obrovská nespokojenost se závěrem utkání, takhle ztratit dva body je velká škoda,“ štvalo hradeckého trenéra Václava Kotala.

FORTUNA:LIGA - 20. KOLO: FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905. | Foto: Lubomír Douděra