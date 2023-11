Návrat FORTUNA:LIGY po reprezentační přestávce nabídne v Malšovické aréně atraktivní duel. Do města pod Bílou věží přijede Plzeň v čele s koučem Miroslavem Koubkem. Hradecký záložník Václav Pilař zase na západě Čech strávil nejúspěšnější roky své bohaté kariéry. Zajímavé střetnutí začíná zítra od 15 hodin.

Miroslav Koubek už proti Hradci letos jednou stál. Zápas 2. kola FORTUNA:LIGY skončil v Plzni 1:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Votroky dotáhl k šestému a osmému místu mezi elitou, což byly pro malý klub nesmírně cenné výsledky. Paradoxně je ani jednou v lize nevedl přímo v Hradci Králové. Trenérský bard Miroslav Koubek se totiž zrovna trefil do období, kdy na soutoku Labe a Orlice teprve rostl Malšovický stadion. Těchto úspěchů dosáhl v mladoboleslavském azylu a jaké je to koučovat v nové aréně, pozná až v sobotu.

FORTUNA:LIGA, 16. kolo: FC Hradec Králové (11. místo, 16 bodů) vs. FK Viktoria Plzeň (4. místo, 25 bodů). Zítra 15.00, Malšovický stadion

Už to však nebude na lavičce východočeského celku, nýbrž Plzně, kam po minulém ročníku zamířil. Ani tam však bývalý gólman ze svého standardu nepolevil. Viktorka sice v lize klopýtá víc, než by chtěla, ale v pohárové Evropě prožívá neskutečný rok. Už s předstihem ovládla svoji skupinu v Konferenční lize, když si čtyřmi výhrami v řadě zajistila bezproblémový postup.

POZOR NA CHORÉHO

Oba týmy se sobotním střetnutím vrátí po reprezentační přestávce do ligového kolotoče. Hradec v pauze odehrál přípravný duel proti českému reprezentačnímu týmu do 21 let, který měl na východě Čech poslední sraz roku. Výsledek 1:4 si však svěřenci trenéra Václava Kotala za rámeček nedají. Na druhou stranu v utkání, které se hrálo na Bavlně, dostali prostor hráči širšího kádru i mladíci z béčka.

„Stihli jsme zvládnout vše, co jsme si naplánovali. Měli jsme přátelské utkání, ve kterém nás tolik nezajímal výsledek, spíš jsme chtěli získat potřebné herní vytížení a také jsme si potřebovali vyzkoušet pár dalších věcí,“ řekl Kotalův asistent Stanislav Hejkal.

V lize pak Hradec naposledy remizoval 1:1 s Libercem. Teď se na tři mače, ve kterých bodovali, pokusí navázat i proti favorizovanému protivníkovi. „Plzeň si jako první český tým zajistila postup do jarní části evropských soutěží. Na úkor tohoto úspěchu jí sice utekly první dva týmy ligy, ale i tak je jasné, že nás čeká extrémně kvalitní soupeř, který je dobře organizačně sešněrovaný,“ uvědomuje si Hejkal.

Reprezentaci navíc na evropský šampionát dovedl útočník Viktorky Tomáš Chorý, který v rozhodujícím duelu proti Moldavsku zapsal při svém debutu gól a asistenci. „Největší nebezpečí teď asi hrozí od médii podceňovaného Chorého, který už prokázal své kvality,“ dodává Hejkal.

Z kádru Votroků to bude speciální mač pro Václava Pilaře, který v Plzni strávil nejúspěšnější roky své kariéry. „Všechny úspěchy, kterých jsem s Plzní dosáhl, jsou nádherné, ale nyní musí jít trochu stranou. Soustředím se na to, abychom ji v sobotu dokázali porazit,“ říká zkušený fotbalista.

Ani Západočeši však nebyli během přestávky bez zápasového vytížení. Minulý čtvrtek se v osmifinále MOL Cupu představili v Olomouci a na Andrově stadionu vyhráli 3:1. Do utkání nastoupil i bývalý kapitán Hradce Adam Vlkanova a k postupu pomohl asistencí. Jeho herní vytížení v Plzni však není ideální, když dostává šance víceméně pouze v domácím poháru.

V sobotu tak o zajímavé příběhy rozhodně nebude nouze, otázkou zůstává, kdo bude po zápase spokojenější.