Hned v úvodu smolný vlastní gól Filipa Čiháka. Po krásném srovnání další problém. Vyloučit se nechal Petr Juliš.

Jenže svěřenci trenéra Davida Horejše se v desíti neskutečně semkli, podali srdnatý výkon, jenž korunoval právě stoper Čihák vítězným gólem a dokonale se vykoupil. Středočeši samozřejmě tlačili, jenže domácí měli v brance tradiční zeď jménem Adam Zadražil.

„Musím říct, že to bylo bláznivé utkání. Ale nakonec pro Hradec i všechny fanoušky zážitek,“ usmíval se po nesmírně cenné výhře domácí kouč.

TĚŽKÝ START

Kdo v neděli v Malšovické aréně zůstal o něco déle ve frontě na pivo, mohl hodně litovat. Důležité momenty zápasu byly totiž servírovány od úvodního hvizdu. Už ve 2. minutě se přes Klímu uvolnil hostující rychlík Kušej, míč poslal do malého vápna, kde si ho nešťastně za záda Zadražila srazil Čihák – 0:1.

Votroci se z inkasované branky otřepali velmi rychle a jejich vyrovnání stálo za to. Čmelík viděl za obranou nabíhajícího Mihálika, poslal mu milimetrovou přihrávku, pak už to byla spolupráce letních posil. Mihálik se neukvapil, pod sebou zvětřil Vlkanovu, který pálil do odkryté branky – 1:1.

Obrovská komplikace pro domácí přišla po dvaceti minutách hry. Rozhodčí Zaoral sice ocenil ostrý zákrok Juliše na Langhamera žlutou kartou, ale po zásahu VARu se k celé situaci vrátil a po přesvědčení se u videa tasil červenou. Hradecký mladík se pakoval do sprch předčasně.

„Mě spíš mrzelo, co tomu zákroku předcházelo, byl tam špatný první dotyk. Pak jsme šli bohužel do ztráty a přišel tenhle faul. Jsem hrozně rád za Juldu, jak jsme tenhle zápas nakonec zvládli, protož je to mladej kluk, který to má před sebou. Na druhou stranu to byla nedisciplinovanost, která se nesmí opakovat,“ uvedl Horejš.

Obraz hry se okamžitě změnil. Fotbalisté z města automobilů převzali otěže zápasu a domácím zle zatápěli. Východočeši se snažili hrozit z rychlých brejků a standardních situací. A jedna taková jim po změně stran vyšla. Z přímého kopu na hlavu Čiháka posadil míč Horák a vytáhlý stoper se nemýlil – 2:1.

„Na začátku si dal vlastní gól, ale pak ten zápas udělal. Nádherně se prosadil a těch míčů, co v závěru odvrátil. Ve vápně kraloval, klobouk dolů,“ řekl na adresu Čiháka Horejš.

Za hosty mohl vyrovnat Ladra, ale z úhlu minul Zadražilovu branku. V 70. minutě si na centr z rohového kopu naskočil Král, míč však poslal pouze do břevna. A když se Zadražil deset minut před koncem vyznamenal bravurním zákrokem proti hlavičce Buryána a další ne méně důležité zásahy přidal v nastavení, Hradec dotáhl duel, v němž hrál dlouhé oslabení, ke zlatým třem bodům.

„Nechci to zakřiknout, ale roste z něj velký gólman,“ uzavřel spokojený hradecký trenér.

Hradec Králové - Mladá Boleslav 2:1

Fakta - branky: 7. Vlkanova, 51. Čihák – 2. vlastní (Čihák). Rozhodčí: Zaoral – Pochylý, Dohnálek – Radina (video). ŽK: Zadražil – Vojta, Králik. ČK: 21. Juliš (Hradec Králové). Diváci: 6166.

Hradec Králové: Zadražil – Klíma, Čihák, Spáčil – Čmelík (88. Harazim), Kodeš, Dancák, Horák – Juliš, Vlkanova (78. Kučera) – Mihálik (62. Koubek). Trenér: Horejš.

Mladá Boleslav: Trmal – Suchý, Král, Králik – Stránský (46. Fulnek), Vydra, Langhamer, Kostka – Mareček (46. Ladra), Kušej (69. Buryán) – Pulkrab (69. Vojta). Trenér: Holoubek.