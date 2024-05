Výjezd roku! Hradec chce do Evropy, Votroci vyprodali přidělené sektory

Invaze do Bolky. Těmito slovy příznačně nazval hradecký kotel páteční výjezd do Mladé Boleslavi. A půjde o hodně. Východočeši zabojují o postup do předkola Konferenční ligy. Poslední krok chybí k tomu, aby se klub po 29 letech znovu podíval na evropskou scénu. Už teď je jisté, že fanoušci hráčům vytvoří domácí prostředí. Hostující sektory jsou beznadějně vyprodané a do města automobilů vyrazí minimálně 920 příznivců v černobílých barvách!