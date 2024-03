/FOTOGALERIE/ Druhé východočeské derby letošní sezony zaslouženě ovládli fotbalisté Hradce Králové, když v Malšovické aréně, která zažila premiérový střet velkých rivalů, porazili bezzubé Pardubice 2:0. Votroci berou po čtyřech remízách první jarní výhru, hosté naopak padli ve třetím utkání v řadě.

Atmosféra během východočeského derby. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Od první do poslední minuty jsme tahali za kratší konec,“ litoval pardubický kouč Radoslav Kováč. Jak chutná výhra v derby naopak zjistil jeho protějšek David Horejš. „Jsme moc spokojení, že jsme ho zvládli. Důležité utkání, vyprodaný stadion. Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme víc nebezpeční, dostávali jsme se tam ze stran, plán jsme splnili,“ pochvaloval si.

Domácí kouč přitom musel před derby řešit velké nepříjemnosti hlavně ve středové řadě, když mu chyběli vykartovaní Petr Kodeš a Jakub Kučera či zraněný Daniel Kaštánek. Prostor od úvodní minuty tak dostali Samuel Dancák, Petr Pudhorocký a Ondřej Šašinka. A byl to právě poslední jmenovaný, který v první minutě pálil zpoza vápna těsně nad. „Vypadli nám tři hráči ze středu, ale kluci je dokázali nahradit, třeba Dancák hrál skvěle. Dali jsme jim šanci a oni důvěru splatili,“ usmíval se Horejš.

PILAŘ? CHTĚL VYHRÁT

Pardubice následně několikrát zajímavě kombinovaly v okolí hradecké branky, ale k přímému ohrožení se nedostaly. Votroci byli opticky nebezpečnější, velké šance ale nepřicházely. Za zmínku tak stojí situace z 38. minuty, kdy se ve vápně uvolňoval Patrák a po zákroku Klímy se hosté dožadovali penalty za hraní rukou. Hlavní rozhodčí Rouček ani VAR žádný prohřešek neviděli. V závěru první půle se ještě k zakončení dostal po dobrém centru Vašulín, ale mířil vedle.

Malšovická aréna se branek dočkala až po změně stran a měla z nich radost většina přítomných diváků, protože se radovali domácí. V 57. minutě byl u rohového praporku povalen Čmelík. Rozehrávky trestného kopu se ujal Krejčí a míč levačkou posadil na hlavu Čiháka, který mířil přesně k tyči – 1:0. Následovaly pardubické náznaky šancí, ale Zadražil nic složitého řešit nemusel. Naopak černobílí trestali z rychlého protiútoku. Dancák vyslal do úniku Vašulína, jenž si zkušeně pohlídal ofsajdové postavení, ve vápně míč zasekl a obstřelem na zadní tyč zvýšil – 2:0.

Pardubice mohly v nastaveném čase snížit, ale míč po velké skrumáži skončil těsně vedle branky, což znamenalo jediné, veledůležité tři body do tabulky zapsali Votroci.

„Dneska jsem viděl Pilaře, hráče, který chtěl derby vyhrát. K němu se přidali jejich další kluci Láďa (Krejčí), Vašulín. Ale hlavně Pilka nás porazil skoro sám. My jsme herní tým, ale pokud tam nedáte základní věci, nemůžete nikdy vyhrát. Hradec si to zasloužil a derby zvládl. Náš výkon je pro mě obrovské zklamání,“ běsnil Kováč.

TOHLE NA FOTBAL NEPATŘÍ

Černou kaňkou bylo chování pardubických fanoušků, kteří ve druhé půli demolovali novou Malšovickou arénu. Ve svém sektoru navíc zapálili poměrně velký oheň, ten museli likvidovat hasiči.

„Moc jsem to neviděl, vím, že tam bylo něco s hadicí a něco tam zapálili. Tohle k tomu vůbec nepatří, ale já jsem v kabině říkal, že co jsem tady, tak na nás přišlo nejvíc fanoušků, snažili se nás podporovat, ale i kvůli našemu špatnému výkonu jsme jim dali příčinu, aby se tohle stalo. To je však určitě neomlouvá. Jako Pardubice jsme tady propadli,“ uzavřel Kováč.

Hradec Králové – Pardubice 2:0

Fakta – branky: 57. Čihák, 73. Vašulín. Rozhodčí: Rouček – Hájek, Dresler – Klíma (video). ŽK: Pudhorocký, Pilař, Čmelík, Harazim, Koubek – Ortíz, Patrák, Hlavatý, Icha. Diváci: 8519. Poločas: 0:0.

FC Hradec Králové: Zadražil – Ja. Klíma, Čihák, K. Spáčil – Čmelík (82. Harazim), Pudhorocký, Dancák, Krejčí – Šašinka (61. Koubek), Pilař (90. Čech) – Vašulín (90. Hais).

FK Pardubice: Kinský – Icha, Solil, Ortíz, Chlumecký – Vacek (61. Tischler), Kissiedou (46. Darmovzal), Hlavatý – Daněk (70. Krobot) – Patrák (80. Sychra), Zlatohlávek (46. Černý).