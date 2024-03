/VIDEO/ Na hřišti propadly a ostudu si uřízly i na tribunách. Pardubice druhé východočeské derby absolutně nezvládly, v Hradci Králové 0:2 prohrály, navíc jejich fanoušci ničili novou Malšovickou arénu. Vrcholem všeho byl otevřený oheň, který byl k vidění v jejich sektoru během zápasu. Tohle na fotbalové stadiony nepatří!

Nepochopitelné počínání pardubických fanoušků během derby a následný zásah hasičů. | Video: Deník/Vladimír Machek

Derby přineslo tradiční boj i na tribunách. Oba znepřátelené tábory od první minuty podporovaly své týmy velice dobře. Sice nechyběly vulgární pokřiky, ale to k derby tak nějak patří. Domácí se během první půle prezentovali pěkným chorem, ale i Pardubičtí byli velmi aktivní.

Co se však stalo zhruba dvacet minut před závěrečným hvizdem, bylo přes čáru. Hostující sektor se nejprve zahalil do černé barvy po zapálení několika dýmovnic, poté ale začaly šlehat plameny a do akce museli jít hasiči, kteří počínání pardubických fanoušků vodním dělem rázně utli.

„Moc jsem to neviděl, vím, že tam bylo něco s hadicí a něco tam zapálili. Tohle k tomu vůbec nepatří, ale já jsem v kabině říkal, že co jsem tady, tak na nás přišlo nejvíc fanoušků, snažili se nás podporovat, ale i kvůli našemu špatnému výkonu jsme jim dali příčinu, aby se tohle stalo. To je však určitě neomlouvá. Jako Pardubice jsme tady propadli,“ vyjádřil se k inkriminovanému momentu kouč Pardubic Radoslav Kováč.

„Naštěstí k velkým škodám nedošlo, budeme muset vyměnit jen několik sedaček,“ uvedl jeden ze zástupců hradeckého klubu.

Hradec i Pardubice přitom patří mezi kluby, kteří jsou pro to, aby fanoušky hostů od hrací plochy neodděloval plot, což je ve světle tohoto derby paradox…

NA SÍTÍCH TO JEDE

Diskuze se okamžitě rozjela i na sociálních sítích. „Bohužel to tu nepředvedli fanoušci Sparty, Slavie, Baníku, Bohemians, nedivím se, že je oddíl v Pardubicích nechce,“ napsal jeden z příznivců Votroků. „Dobře jim tak, to už bylo moc,“ vyťukal další.

„Ostuda jak na hřišti, tak v hledišti,“ neměl však pochopení ani fanoušek Pardubic.