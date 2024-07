Už v neděli od 20 hodin vstoupí do nového ročníku Chance Ligy fotbalisté Hradce Králové, v Malšovické aréně přivítají Teplice. Na předsezónní tiskové konferenci byly poodhaleny plány i cíle ambiciózního klubu.

Východočeši budou chtít bezesporu navázat na vynikající jaro, kdy tým pod vedením kouče Davida Horejše vystoupal tabulkou do střední skupiny a nakonec se pral i o Evropu.

„Chci, abychom navázali na jarní část, kdy byl vidět na týmu obrovský progres, a vstoupili jsme do sezony jako jeden tým, nepříjemný pro každého soupeře,“ uvedl na tiskové konferenci sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

Na start nového ročníku už se velmi těší. „Jsem nažhavený, i z kluků cítím sílu a odhodlání. Chci, aby udělali pro výsledek všechno v každém utkání. Hlavně na domácím stadionu aby lidi odcházeli spokojení,“ přeje si úspěšný funkcionář.

Třeba staronová posila Adam Vlkanova po návratu na soutok Labe a Orlice řekl, že by Hradec měl bojovat o Evropu. Sabou se raději drží před startem dalšího ročníku při zemi, i když samozřejmě doufá v to stejné.

„Nemám úplně rád předsezónní prognózy. Jsem ale velmi rád, kam ten klub za šest let dospěl. Když to můžu srovnat, jsem hrozně šťastný, že můžu být u nové hradecké éry. Přeju si udělat historický úspěch, na jaře jsme od toho byli kousíček. Nebudu říkat, že nechci poháry, chci je, ale do sezony půjdeme se vší pokorou. Mám totiž respekt a pokoru k lize, všichni posilují a nikdo nespí,“ uvědomuje si.

V kádru trenéra Davida Horejše tak velké změny nenastaly. Tou největší je odchod útočníka Daniela Vašulína do Plzně. „Připravovali jsme se, že odejde, nešlo mu bránit. Věřím, že ho dokážeme nahradit. Přišel Adam Vlkanova či Matěj Náprstek, pak tu máme další mladé kluky. Moje práce je i ta, abych společně s kolegy dokázal mladé kluky zlepšovat, ať to jsou Juliš, Koubek, Mihálik… Dana nahradíme z těchto zdrojů,“ uvedl Horejš.

Zároveň i zhodnotil letní přípravu. „Nejprve jsme dva týdny doma nabírali fyzickou kondici, potom jsme vyjeli na soustředění do Písku, kde jsme měli velice kvalitní podmínky. Čtvrtý týden jsme zase byli doma, kde máme dvě skvělá hřiště. Kluci celou přípravu odpracovali výborně. Věřím, že jsme na sezonu dobře připraveni a že to prodáme,“ potvrdil.