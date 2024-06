Vedení klubu FC Hradec Králové je velice aktivní na přestupovém trhu. Kromě návratu Adama Vlkanovy oznámilo podpis dalšího ofenzivního hráče. Tým posílil dvacetiletý útočník Matěj Náprstek. Na východ Čech přichází z Jablonce, kde v uplynulé sezoně nakoukl do ligy a nevedl si vůbec špatně. Ve dvanácti duelech zaznamenal tři branky.

Matěj Náprstek po podpisu v Hradci. | Foto: www.fchk.cz

„Hradec jsem sledoval už v předcházející sezoně, fotbal tu zažívá obrovský boom. Dobře vnímám to, jak jde celý klub rychle nahoru, ať už po fotbalové nebo fanouškovské stránce,“ pochvaluje si Náprstek po příchodu do města pod Bílou věží.

V mládeži působil mladý forvard v německém Norimberku. Od loňska pak na severu Čech.

„Je to mladý a talentovaný fotbalista, který prošel mládežnickou akademií v Norimberku. Je to hráč, který cítí fotbal, je konstruktivní a umí dát gól,“ představuje sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou a dodává: „Nám se po skončení soutěžního ročníku nabídla možnost ho vyvázat ze smlouvy v Jablonci, a ačkoliv měl i několik jiných ligových nabídek, rozhodl se pro přestup do FC Hradec Králové a podepsal u nás smlouvu na tři roky.“

DRAVÉ MLÁDÍ

Po půlroce v hradeckém dresu končí gólman Milan Knobloch. Ten se během jara stal jasnou dvojkou za ve formě chytajícím Adamem Zadražilem. Do branky áčka se nedostal a odchytal pouze dva duely za rezervu v ČFL.

„Milan Knobloch nás na konci ročníku požádal o rozvázání smlouvy. Vzhledem k tomu, že přišel jako volný hráč, jsme se rozhodli mu vyhovět a jako volný hráč také odchází. Za odvedené služby mu děkujeme,“ vyjádřil se na jeho adresu Sabou.

Jako náhradu si východočeský klub vyhlédl Matyáše Vágnera. Mladý brankář v posledních třech sezonách chytal ve druholigové Vlašimi, kde byl na hostování z pražské Slavie. Na soutok Labe a Orlice přestupuje na čtyři roky. Sešívaní na něj však mají předkupní právo.

„Usilovali jsme o něj už v zimě. Na svůj mladý věk má ve druhé lize již více než sedmdesát odchytaných zápasů, přidal i dva starty za Slavii. Aktuálně je hráčem reprezentační jednadvacítky. V mých očích jde o kvalitního gólmana s velkým potenciálem do budoucna,“ uvedl Sabou.

Vágner se v kádru přidá ke dvojici Adam Zadražil, Patrik Vízek.