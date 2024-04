Na vydařené výkony před reprezentační přestávkou nenavázali, ten nejdůležitější úkol ale splnili. Fotbalisté Hradce Králové ve 26. kole FORTUNA:LIGY zužitkovali proti Karviné dlouhou přesilovku a po brankách Harazima a Spáčila zvítězili 2:1. Svůj bodový účet v nejvyšší soutěži zaokrouhlili na rovných 30 bodů.

FORTUNA:LIGA - 26. kolo: FC Hradec Králové - MFK Karviná | Foto: Lubomír Douděra

„Už jsem říkal klukům, že je kolikrát cenější zvládnout takový duel, než když vyhrajete 3:0. Vážím si toho, ale samozřejmě náš výkon byl v určitých fázích hodně nervózní. Hlavně konec byl hektický, ale zvládlo se to,“ ulevilo se hradeckému trenérovi Davidu Horejšovi.

Po nezáživném úvodu utkání, kdy oba celky kupily řadu nepřesností, poprvé zahrozili domácí. Holec si ale s pokusem Čmelíka poradil. Po dvaceti minutách hry pak řešila hradecká lavička nepříjemnost, bez cizího zavinění se zranil stoper Čihák a musel ze hřiště. „Zatím nevím, co s Čihym je, musí na vyšetření, cítil nějaké prasknutí. Já věřím, že to nebude nic vážného, protože je to pro nás klíčový hráč,“ doufá Horejš.

O chvíli později se Malšovická aréna dočkala gólů. Svozil pouze prodloužil centrovaný balón z pravé strany, kde číhal Harazim a ten ho z první uklidil přesně k tyči – 1:0. Hned vzápětí mohlo být vyrovnáno, Votroci chybovali na levé straně k zakončení se dostal Doležal, ale Zadražil ho skvěle vychytal.

Ve 35. minutě už se Slezané dočkali. Regáli obešel na rohu vápna jednoho z bránících hráčů a poslal míč do šestnáctky, ten nešťastně tečoval hlavou Klíma a obloučkem skončil až v brance – 1:1.

Ve 44. minutě předvedl minelu Čech a sám na Zadražila postupoval Regáli, ale na domácího gólmana si nepřišel. Asi klíčový moment duelu přišel v nastaveném čase první půle. Memič zajel šlapákem do Dancáka. Rozhodčí Hocek mu sice nejprve udělil žlutou kartu, ale po zásahu VARu svůj verdikt změnil a hosté šli do desíti.

Přesilovku se Hradci podařilo proměnit v 65. minutě. K odraženému míči se na hranici vápna dostal Spáčil a jeho pokus si za bezmocného Holce srazil Krčík – 2:1.

„Zápas měl nějaký vývoj po červené kartě. My jsme o poločase přeskupili organizaci hry směrem dopředu. Dostali jsme je pod tlak, ale místo toho, abychom po vstřeleném gólů kontrolovali hru, byly tam z naší strany nervózní věci, ze kterých pramenily chyby,“ uvedl Horejš.

Karviná hrozila i v deseti a Východočeši si koledovali. Asi nejnebezpečnější byla dalekonosná střela Boháče, kterou bravurně vyrazil Zadražil. A když v nastavení zablokoval gólovou ránu Ražnatoviče Harazim, důležité body zůstaly ve městě pod Bílou věží.

„Kluci to odbojovali, padali do střel, výhry si moc cením,“ uzavřel kouč Hradce.

Hradec Králové – Karviná 2:1

Fakta – branky: 25. Harazim, 65. Spáčil – 35. vlastní (Klíma). Rozhodčí: Hocek – Hurych, Šimáček – Szikszay (video). ŽK: Dancák, Čmelík, Koubek – Ražnatovič, Doležal, Raspopovič. ČK: 45+3. Memič. Diváci: 5508. Poločas: 1:1.

FC Hradec Králové: Zadražil – Klíma, Čihák (22. Čech), Spáčil – Čmelík (90+1. Horák), Kodeš, Dancák (62. Koubek), Harazim – Kučera (62. Pudhorocký), Pilař (90+1. Šašinka) – Vašulín. Trenér: Horejš.

MFK Karviná: Holec – Krčík, Svozil, Bergqvist, Fleišman (76. Ražnatovič) – Boháč, Moses (66. Traore) – Memič, Čavoš (76. Iván), Regáli (46. Raspopovič) – Doležal (66. Akinyemi). Trenér: Bielan.