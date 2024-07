Fotbalisté Hradce Králové v posledním duelu před ostrým startem nového ligového ročníku remizovali s druholigovým soupeřem 0:0.

„Táborsko je kvalitní soupeř, i tak myslím, že jsme ho přehrávali celý zápas, ale chyběla nám kvalita v poslední fázi. Určitě jsme měli dát dva tři góly. Věřím však, že poslední týden využijeme plně na to, abychom hru vyladili a byli připraveni na Teplice,“ uvedl teprve dvacetiletý útočník, který v letní pauze přišel na východ Čech z Jablonce.

Náprstek se hned při svém debutu mohl gólově ukázat, ale z malého vápna nedokázal překonat gólmana soupeře. „Mrzí mě to hodně, byl to můj první zápas za Hradec, možná mě překvapilo, že jsem se tam ocitl před brankou sám a až moc jsem přemýšlel,“ popsal.

Co tedy zlepšit do startu Chance Ligy? „Musíme se hlavně soustředit na sebe a dát do toho ještě víc,“ myslí si.

Jinak má pro svoje nové působiště jenom slova chvály. „Jsem tady tři týdny, s klukama jsme se poznali. Rozumíme si na hřišti i mimo něj. Přišlo přes dva tisíce fanoušků, což je na generálku super a doufám, že na první kolo jich tady bude několikanásobně víc,“ věří Náprstek.