C# Developer | Vyber si svůj projekt (70 - 100.000 Kč) Tvůj revír je C# a my máme zajímavé projekty. Ty si potrpíš na čistý kód a my také. Kromě toho umíme být velice flexibilní – jsme otevřeni pracovnímu poměru, dlouhodobé spolupráci na IČO i částečnému úvazku. Nabízíme remote spolupráci, ale pokud chceš, můžeš využít naše parádní kancly a pracovat on-site. Máme rádi moderní technologie a náš vývojový stack pravidelně aktualizujeme. Co myslíš, padneme si do oka? Náplň práce: Budeš sice určitě pracovat na webových aplikacích, ale dáme Ti vybrat ze široké škály projektů – od energetiky a virtuální reality, přes bankovnictví a bezpečnost až po staré dobré informační systémy, V každém případě od Tebe očekáváme čistý a efektivní kód , Testování vlastního kódu u nás bereme jako samozřejmost, Preferujeme práci v malých, agilních týmech. 65 535 Kč

Detail nabízené práce