/VIDEO/ Malý zázrak. Tak by se dalo popsat počínání fotbalistů Hradce Králové ve FORTUNA:LIZE. Východočeský klub dokázal i ve druhé sezoně mezi prvoligovou smetánkou obstát. S přehledem se vyhnul zrádným záchranářským bojům, v základní části posbíral 38 bodů a nakonec obsadil osmé místo. Po loňském šestém je to další obrovský úspěch.

Takhle pokročila stavba nového Malšovického stadionu během května. Ochozy se již plní sedačkami. | Video: Petr Šatalík, Filip Hlávko/www.fchk.cz

Deník se po konci sezony vydal po stopách, které dovedly Votroky k výbornému umístění a hlavně mu zařídily prvoligovou příslušnost pro další sezonu, která by měla být historická. Špičkový fotbal se totiž po dvouleté odmlce vrátí do salonu republiky. Tentokrát však na zbrusu nový stadion!

1. SKVĚLÁ PARTA

Obě dvě vydařené sezony měly společné pojítko. V hradecké kabině je výjimečná parta, která táhne za jeden provaz. Dokázala se vypořádat i s odchody klíčových hráčů. Naopak do ní skvěle zapadli nově příchozí borci. Jmenovitě se výrazně prosadili Gabriel, Ryneš či útočník Koubek. Do formy se dostal i gólman Bajza. Do role lídra se zase pasoval Petr Kodeš, který řídil kabinu se zkušeným Jakubem Radou. Tým měl prostě charakter.

2. FAKTOR KOUBEK

Dalo by se namítnout, že Votroci ne vždy praktikovali oku lahodící fotbal. To je pravda, ale účel světí prostředky. Obrovskou zásluhu na tom všem měl kouč Miroslav Koubek. Ten během svého dvouletého působení na východě Čech vštěpoval hráčům do hlav důrazný a náročný fotbal, který fungoval. Kvalitní výsledky jsou toho důkazem. Nakonec se vztah mezi zkušeným trenérem a kabinou vyčerpal, ale to už je věc jiná.

„Za dva roky odvedl v Hradci skvělou práci. Splnil přesně to, co jsem si od jeho angažování představoval – pomohl nám s přechodem do první ligy a hráči pod jeho vedením udělali velký progres,“ uvedl na jeho adresu sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

3. ČERNÁ MŮRA SLAVIE

Pražská Slavia musí mít z Východočechů pořádný mindrák. Už v minulém ročníku ji Hradec v úvodu nadstavby porazil a pro titul si i díky tomu došla Plzeň. Letos parta kolem kouče Trpišovského doplatila na ztráty s Votroky ještě mnohem víc. Ti ji porazili hned v úvodním ligovém kole.

Druhý vzájemný duel přišel na řadu na samém konci základní části. Sešívané by výhra posunula do nadstavby z prvního místa, jenže ejhle. Hradečtí v Edenu vydřeli bod za remízu 1:1. I díky tomu nakonec titul vybojovala po devíti letech Sparta. Krom toho v sezoně potěšila i výhra v Plzni.

4. VENKU BYLO LÍP

Dva roky bez domácího prostředí? To zahýbe s každým. Hradci se to potvrdilo právě v letošní sezoně. Na všech už bylo vidět, jak se bez vlastního stadionu trápí. Domácí zápasy nebyly domácími. Návštěvy v Mladé Boleslavi? Bída! To se projevilo i na výsledcích. Fotbalistům ze soutoku Labe a Orlice patřilo v tabulce domácích zápasů až předposlední místo.

Na cizích stadionech to hradeckým fotbalistům šlo lépe než v mladoboleslavském azylu.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Vše si však dokázali vykompenzovat na hřištích soupeřů, kde se jim dařilo o poznání lépe. Šesté místo, skóre 19:19 a 21 získaných bodů hovoří za vše. Bouřlivější atmosféra dokázala tým vyburcovat k lepším výkonům. Důležité byly výhry především v Ostravě a v Brně.

5. ROZLOŽENÍ SIL

Žádný hráč se sice střelecky výrazně neprosadil, ale branky si tým rozložil mezi sebe. Táhlo ho hlavně úderné duo Kubala – Vašulín, a to přesto, že oba borci byli během sezony delší čas mimo hru. Přidali se však další hráči, kteří se dokázali prosadit.

Nejlepší střelci Hradce Králové v ročníku 2022/2023



7 - Filip Kubala, Daniel Vašulín

4 - Matěj Koubek

3 - Matěj Ryneš

2 - Adam Gabriel, Michal Leibl, Petr Kodeš, Jakub Kučera, Jakub Rada, Vojtěch Smrž, Matěj Trusa.