/PŘÍMO Z MALTY/ Pozitiva hradeckých fotbalistů na Maltě? Fyzická připravenost i schopnost vypracovat si šance. Zatím se bohužel jejich proměňování nedaří. Své by o tom mohl vyprávět slovenský záložník Samuel Dancák. Ten se ve víkendovém duelu proti Olomouci dostal v závěru do dvou loženek, obě však skončily stejně - mimo branku. Votroci se s Hanáky nakonec rozešli smírně 1:1. V pondělí zakončí Tipsport Malta Cup duelem proti Trnavě. Duel bude mít výkop v 13 hodin.

Samuel Dancák u míče v zápase proti Olomouci. | Foto: Miloš Thomas/www.fchk.cz

V závěru jste Olomouc zamkli, měl jste dvě velké šance, co chybělo ke gólu?

Máte pravdu. Dostával jsem se do toho, ale možná to chtělo trochu více klidu a asi i štěstí. Musím na tom pracovat.

Můžete vaše gólovky popsat?

První byla nohou, bohužel balón se mi na nerovném terénu zasekl a střela šla mimo. Potom jsem dostal krásný centr, který jsem měl na hlavě, úplný hlavičkář nejsem a podle toho to vypadalo. Snažím se do šancí dostávat, tentokrát to nevyšlo. Snad si góly nechám na důležitější zápasy.

Do Hradce jste přicházel jako defenzivní středopoloař, ale trenéři vás zkoušeli i na kraji, jaká je vaše pozice?

Trenéři se nás snaží dostávat do formací, abychom byli variabilní. Já si myslím, že více mně to sedí ve středu, kde jsem zvyklý. A asi se i lépe cítím na osmičce, když mohu doplnit útok. Mám trochu ofenzivní choutky. (směje se) Jen zatím chybí produktivita.

Na Tiposport Malta Cupu za sebou máte remízové duely s Austrií Vídeň a Olomoucí. Dají se zápasy porovnat?

Oba byly proti výborným soupeřům. Rozdíl byl v tom, že proti Austrii jsme nastupovali do druhého poločasu a hůře jsme se chytali. Nebo alespoň já. Zatímco proti Olomouci jsme hráli celé utkání, od začátku to bylo dobré. Měl jsem pocit, že jsme hodně na míči. Škoda těch neproměněných příležitostí v závěru.

Jak si užíváte první soustředění s Hradcem na Maltě?

Jsou to takové moje premiéry s Hradcem i na Maltě. Hlavní město Valleta, kde jsme byli na výletě, je krásné, měli jsme čas ho trochu poznat. A co se týče tréninkových podmínek, tak ty jsou naprosto výborné.

Je soustředění ideální i k utužení party?

Jsme spolu nepřetržitě, máme různé aktivity, děláme si srandičky. Kádr to stmelí a těšíme se společně i do Turecka.