/VIDEO/ Fotbalový svátek! Slavnostní otevření Malšovického stadionu proběhlo se vší parádou a za vynikající atmosféry. Už přes den si tisíce zvědavých návštěvníku prohlédlo nový svatostánek, na který se v Hradci Králové čekalo desítky let a pobavilo se během kulturního programu. Hlavní hřeb přišel v osm večer. Za záře ikonických lízátek byla nejprve přestřižena páska, poté se Votroci utkali v rámci 7. kola první ligy s Olomoucí. Nad Sigmou sice po gólu Krejčího rychle vedli, ale na začátku sezony ve formě hrající hosté, duel otočili na konečných 3:1. Východočechům připravili první prohru v nové aréně a pokazili jim velký den.

Hradečtí fanoušci se při nástupu obou týmů na hrací plochu prezentovali povedeným choreem. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradec, za ohromné podpory tribun, vstoupil do utkání proti Olomouci aktivně. A už ve 12. minutě byl odměněn úvodní brankou. Pilařův přetažený centr si na zadní tyči našel Horák, jeho následnou střílenou přihrávku do vápna tečoval nechytatelně Krejčí – 1:0.

FORTUNA:LIGA - 7. kolo: FC Hradec Králové - SK Sigma OlomoucZdroj: Lubomír Douděra

Ve 25. minutě už zvedali domácí příznivci ruce nad hlavu podruhé, když Vašulín na malém vápně vykoupal jednoho z obránců a pálil z bezprostřední blízkosti, jenže skvělý zákrok vytáhl Macík. Deset minut před koncem první půle pálil nebezpečně zpoza vápna Dancák, jeho přízemní střela ale skončila těsně vedle.

Poté se rozkoukali i Hanáci. Lukáš Juliš se ve 40. minutě uvolnil ve vápně a jeho střela jen o kousek minula pravou šibenici. Hned vzápětí už Sigma slavila. Pospíšil vysunul Zmrzlého za obranu a ten stihl balón dloubnout přes vyběhnuvšího Bajzu – 1:1.

Po změně stran měli první příležitost hosté. Chvátal obral o míč Pilaře a z pětadvaceti metrů vyslal na Bajzu jedovatou střelu, hradecký gólman s problémy vyrazil. Poté se vyhecovaný duel pořádně vyostřil a začalo se i žlutit. Rozhodčí Petřík v rozmezí 56. a 61. minuty rozdal hned čtyři karty.

V 73. minutě se domácí hráči i fanoušci dožadovali penalty, když Krejčí nastřelil ruku exhradečáka Zorvana, ale nepískalo se. Hradec tak jen vhazoval. Kučerův dlouhý aut odhlavičkovala olomoucká obrana na vápno, kde postupně pálili tři domácí fotbalisté, ale první střela trefila jednoho z bránících hráčů, druhá Šašinku a třetí, kterou vyslal Kodeš, skončila vedle levé tyčky.

A otřepaná fráze nedáš dostaneš se potvrdila do puntíku. Hned vzápětí Zorvan ladně prošel středem hřiště, ve vápně uvolnil Vodháněla, který sám před Bajzou nezaváhal – 1:2. Votroci si v závěru vytvořili tlak, vyrovnat se jim však nepovedlo, naopak z posledního vlastního rohu, na který se vypravil i gólman Bajza, inkasovali, když Zmrzlý vyslal do samostatného úniku Juliše, jenž střílel do prázdné branky - 1:3.

Hradec Králové – Olomouc 1:3



Fakta – branky: 12. Krejčí – 41. Zmrzlý, 76. Vodháněl, 90+6. L. Juliš. Rozhodčí: Petřík – Ratajová, Matoušek. ŽK: Kučera, Horák, Krejčí, Čihák – Pokorný, Vodháněl, Ventúra. Diváci: 9150. Poločas: 1:1.

FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Heidenreich, Leibl (86. Harazim) – Kučera, Kodeš, Dancák (86. Čihák), Horák – Pilař (70. Šašinka), Krejčí – Vašulín (70. P. Juliš). Trenér: Weber.

SK Sigma Olomouc: Macík – Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Zorvan (82. Kramář), Breite, Pospíšil – Navrátil (88. Ventúra), L. Juliš, Vodháněl (90+2. Vraštil). Trenér: Jílek.