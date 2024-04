Fotbalisté Hradce Králové tentokrát na pražskou Slavii nevyzráli. V posledním kole základní části padli před vyprodaným stadionem s favoritem 1:2. Za hosty se v koncovce první půle trefili Lukáš Provod a Ondřej Zmrzlý. Porážku mírnil v nastaveném čase Karel Spáčil. Pražané se i nadále drží v boji o titul, když před startem nadstavby ztrácejí na Spartu čtyři body. Votroci si zahrají ve střední skupině. Jejich semifinálovým sokem bude Sigma Olomouc.

Atmosféra během 30. kola FORTUNA:LIGY mezi Hradcem Králové a Slavií Praha. Duel sledovalo 9300 diváků. | Video: Deník/Vladimír Machek

Východočeši vstoupili do atraktivního duelu proti Slavii se dvěma změnami v základní jedenáctce. Jedna byla vynucená, vykartovaného Vašulína nahradil na hrotu Hais a místo ofenzivnějšího Krejčího nastoupil poprvé po zranění v základu Horák.

„Váša (Daniel Vašulín) asi chyběl, ale vsadili jsme na typologicky podobného hráče, Hais nastoupil po dlouhé době, měl proti sobě Ogbua, ten byl famózní, proto to pro něj bylo složité,“ řekl hradecký kouč David Horejš.

To Slavie sestavou kvůli neuspokojivým výsledkům zamíchala o něco více. Do obrany se vrátili Vlček a Zmrzlý. Holeš se vrátil na pozici defenzivního záložníka, na ofenzivních postech v záloze zase nastoupil trojzubec Schranz, Douděra, Provod.

I přesto, že oba celky měly v posledních týdnech rozdílnou formu, favoritem byli jednoznačně hosté. A před vyprodanou Malšovickou arénou mohli jít do vedení už ve 3. minutě. Chytil se ve vápně prodral k míči přes Kodeše, jeho střelu z penalty ale luxusním zákrokem zneškodnil Zadražil.

Pak byl dlouho k vidění vyrovnaný fotbal s minimem šancí, Votroci hráli přesně to, co potřebovali, a Slavii nepouštěli do přímého ohrožení jejich branky. Bohužel pro ně nezvládli konec první půle. Ve 43. minutě sice reklamovali faul na Čmelíka, souboj však rozhodčí Černý pustil a zpoza vápna ukončil Zadražilovu neprůstřelnost, která trvala 366 minut, Provod – 0:1. O pár okamžiků později se Pražané radovali podruhé. Holeš poslal přesný balón do vápna, na zadní tyči se od Harazima odpoutal Zmrzlý a zvýšil – 0:2.

„O poločase jsme se snažili kluky povzbudit, abychom ten zápas zvrátili, kvůli lidem, atmosféra byla fantastická,“ popisoval Horejš.

Po změně stran příliš šancí k vidění nebylo. Hradec vyvíjel aktivitu, ale Sešívaní si dvoubrankový náskok s přehledem střežili. A byli to právě oni, kdo po hodině hry zahrozil. Provod poslal do vápna přízemní pobídku pro Zmrzlého, jenže ten míč netrefil.

SOLIDNÍ KONCOVKA

Hradec mohl mač zdramatizovat v jeho závěru. Osm minut před koncem dostal střídající Koubek krásný oblouček do vápna, jenže ve stoprocentní šanci ho na malém vápně vychytal Staněk. Hostující gólman o pár okamžiků později neudržel skákavou střelu, míč vyrazil přesně na nohu Pilaře, ale domácí špílmachr branku trestuhodně netrefil. Alespoň malou radost udělal východočeským fanouškům v nastaveném čase obránce Spáčil. Ten se kousek za vápnem opřel do skákavého míče a krásnou ranou k tyči zmírnil prohru – 1:2.

„Druhá půle byla lepší, byli jsme přesnější v kombinaci. Bohužel snížení přišlo pozdě, kdybychom dali gól v 80. minutě, kdy měli šanci Koubek a Pilař, tak by to bylo ještě zajímavé. Slavia potrestala naše chyby, proto vyhrála. Diváky i hráče musím za dnešní zápas pochválit,“ uvedl Horejš.

Jeho svěřenci zakončili základní část soutěže ve střední skupině na devátém místě. Jejich soupeřem v semifinále nadstavby bude Olomouc. První zápas se bude hrát o následujícím víkendu na východě Čech. Odveta bude na programu o týden později.

„Nemá cenu se bavit, že chceme Evropu, teď budeme chtít vyhrát nedělní zápas, to je cíl a uvidíme, jaké nám to dá možnosti, musíme zregenerovat, spousta hráčů má drobné šrámy - Krejčí, Šašinka,“ uzavřel hradecký kouč.

Hradec Králové - Slavia Praha 1:2

Fakta – branky: 90+1. Spáčil – 41. Provod, 43. Zmrzlý. Rozhodčí: Černý – Paták, Machač – Klíma (video). ŽK: Kučera – Douděra. Diváci: 9300 (vyprodáno). Poločas: 0:2.

FC Hradec Králové: Zadražil – Klíma, Kodeš, Spáčil – Harazim, Kučera, Dancák (79. Pudhorocký), Horák – Čmelík (57. Juliš), Pilař (83. Kaštánek) – Hais (57. Koubek). Trenér: Horejš.

SK Slavia Praha: Staněk – Zmrzlý (79. Wallem), Holeš, Ogbu, Vlček – Ševčík (71. Zafeiris), Oscar – Douděra (87. Tomič), Provod, Schranz (71. Masopust) – Chytil (71. Van Buren). Trenér: Trpišovský.