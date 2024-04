„Možná to vypadá, že jsem v nejlepším období své fotbalové kariéry, ale fotbal je rychlý. Já se snažím být hlavně při zemi a vzít to s pokorou. Je to však pěkné a jsem teď spokojený,“ vykládal třiadvacetiletý fotbalista.

Jeho velká chvíle v sobotním večerním duelu přišla v 77. minutě, kdy si naskočil na nadýchaný centr od spoluhráče Krejčího a hlavou mířil přesně.

„Říkal jsem si, že si stoupnu hned za prvního hráče, protože bych tam nemusel být úplně hlídaný. Soupeř se připravoval asi na trochu jiné hlavičkáře při standardkách. Úplně si mě nevšímali, až jsem byl překvapený, že jsem byl sám. Míč mi spadl vlastně na hlavu, ani jsem nemusel vyskočit. Balón od Krejdy byl parádní, jeho velká zásluha, půl gólu na něm má určitě,“ usmíval se Harazim.

Jeho trefa znamenala tři body a posun v tabulce na osmé místo. „Týmově jsme si hrozně pomohli, vyhráli jsme tři zápasy v řadě. Hned po utkání jsme si ale řekli, že tyhle výsledky pro nás musí být motivací do další práce a nesmí nastat žádné uspokojení,“ pokračoval Harazim a vrátil se i k předchozímu mači v Teplicích.

„Tam to bylo hrozně ubojované a důležité vítězství. Z našeho pohledu to nevypadalo úplně dobře, ale semkli jsme se a zvládli jsme to. Naopak teď jsme před fanoušky přidali i skvělý výkon, což nás těší.“

NOVÝ GABRIEL?

Slova chvály měl pro Harazima i hradecký kouč David Horejš, který dostal otázku na to, jestli se našla náhrada za Adama Gabriela. „Doufáme v to,“ usmál se a dodal: „My chceme, aby všichni kluci dobře trénovali, byli dobře nastaveni v hlavě, protože až šance přijde, tak aby ji chytli. Harry si na ni počkal, dostal ji a čapnul to. Tři zápasy, dva góly. Udělal nám body, cením si toho a věřím, že mu to vydrží.“

Na Votroky čekají poslední dvě kola základní části. Nejprve se představí v Liberci. „Pojedeme tam motivovaní těmi posledními výsledky. Čeká nás obrovsky těžký duel, Liberec je doma famózní,“ uvědomuje si Harazim. Následně do Malšovické arény přijede v neděli 28. dubna pražská Slavia.