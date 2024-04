Předposlední domácí zápas v základní části odehrají fotbalisté Hradce Králové. V sobotu od 18 hodin přivítají v Malšovické aréně Slovácko.

Na východ Čech přijede silné Slovácko. Lepší formu má však Hradec. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Svěřenci trenéra Davida Horejše se pokusí navázat na výsledky z posledních utkání, ve kterých vyhráli doma nad Karvinou a minulý týden se radovali v Teplicích (1:0).

„Splnili jsme, co jsme chtěli. Potřebovali jsme potvrdit vítězství nad Karvinou, což se povedlo. Máme tedy šňůru šesti získaných bodů, což nás v tabulce posunulo výš,“ pochvaluje si Horejšův asistent Stanislav Hejkal.

To sobotní sok žádnou oslnivou formou v posledních týdnech neoplývá. Nedokázal naplno bodovat už čtyři duely v řadě. Naposledy prohrál 1:4 v Liberci. Na druhou stranu na Východočechy to v lize umí.

„Utkání se Slováckem je pro nás hrozně důležité. Je potřeba připomenout, že od návratu do nejvyšší soutěže jsme tohoto soupeře neporazili. Je to zkušený mančaft, se kterým kouč Svědík dobře pracuje. Mají skvěle sehrané mužstvo. To, že aktuálně nemají nejlepší formu, bych vůbec nepřeceňoval, protože si dobře uvědomuji, že si s tím umí rychle poradit,“ upozorňuje na kvality týmu z Uherského Hradiště Hejkal.

Votroci se díky dobrým výsledkům z posledních kol posunuli už do střední skupiny a patří jim devátá pozice, tu by v posledních třech kolech rádi udrželi a vyhnuli se tlaku v případných bojích ve spodní skupině.

„Rádi bychom potěšili naše fanoušky. I nám by to udělalo radost, a hlavně by nám to pomohlo. Ve dvou posledních kolech totiž jedeme do Liberce a hostíme Slavii, což budou další těžké zápasy,“ uvědomuje si kvalitu následujících protivníků hradecký záložník Jakub Kučera.