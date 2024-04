Čtvrtou výhru v řadě sice fotbalisté Hradce Králové ze hřiště silného Liberce nepřivezli, ale spokojeni mohli být i s bodem za bezbrankovou remízu. Východočeši si hlavně v druhém poločase vytvořili zajímavé šance, ty zůstaly nevyužity. Tým Davida Horejše má před posledním kolem základní části, ve kterém Votroci vyzvou před vyprodanou Malšovickou arénou Slavii, jistotu střední skupiny. V tabulce je devátý s 37 body na kontě. Jak úspěšný kouč viděl duel proti Slovanu?

David Horejš. | Foto: Deník/Vladimír Machek

Trenére, jak hodnotíte utkání v Liberci, které skončilo bezbrankovou remízou?

Myslím, že jsme odehráli velice slušnou partii. Do zápasu jsme dobře vstoupili, měli jsme i kvalitu na míči, byli jsme silní v přechodu. Bohužel ve finální části v prvním poločase tam byla zbrklost, hodně ztrát. Řešili jsme věci hodně rozpačitě.

Co konkrétně v tom finále podle vás chybělo?

Bylo tam spousty nepřesností. Na tom potřebujeme ještě pracovat, protože se vždycky říká, že tam je to nejtěžší. Musíme se zlepšit, ale já jsem rád, že tam vidím obrovský posun týmu. Chyběla nám tam lepší organizace a struktura. S klukama na tom neustále pracujeme a chceme se v tom zlepšovat.

Po změně stran to vypadalo lépe.

V šatně jsme si k tomu o poločase něco řekli. Ve druhé půli jsme se v tom zlepšili. Měli jsme k vítězství blíž, protože jsme nastřelili tyč, kdy to skvěle udělal Váša (Daniel Vašulín) a potom hlavně šance Vaška Pilaře, která volala po gólu. Na druhou stranu Liberec má svoji kvalitu a prokazuje ji v každém domácím utkání. My ten bod bereme a já jsem hlavně rád za výkon, který jsme tady předvedli. To je motivace do další práce pro nás všechny.

Máte jistou střední skupinu, jak nadstavbu pojmete? Budete některé hráče i testovat?

My je testovat nepotřebujeme, protože je vidíme každý den na tréninku. Už když jsem přišel, říkal jsem, že se vždycky připravím jenom na nadcházející utkání a uvidíme, kam nás to vyhodí. Vyhodilo nás to do prostřední skupiny. Kdyby nám to někdo řekl, když jsem přicházel, brali bychom to všemi deseti. Někdo nás pasoval i na to, že budeme hrát baráž. Já musím říct, že kluci odvedli kus poctivé práce a máme ještě jeden zápas, bude vyprodaný stadion a chceme lidem předvést co nejlepší fotbal. Pak se připravit na ty nadstavbové zápasy. Každý budeme chtít vyhrát a je jedno, kdo hraje. Každý hráč v mužstvu má kvalitu. Není to o tom něco zkoušet, ale budeme chtít vyhrávat a nabídnout lidem v Hradci co nejvíc zápasů.

Jak to vypadá s Danielem Horákem, který po těžkém zranění sbírá pouze minutku po minutce?

Dan měl zlomenou klíční kost. Já když jsem přišel do Hradce, ještě nebyl v tréninku. Postupem času už se zapojuje, je v plné zátěži. Mužstvo teď šlape, na tu šanci si určitě počká. Každý zápas naskakuje na nějakou dobu, ale určitě je to hráč, se kterým se tady počítá. Má kvalitu a do budoucna na něj klub bude vsázet, jsem za to rád. Teď na tom postu skvěle zahrál Láďa Krejčí, je dobře, že je tady konkurence, to posouvá naši hru, kluci v tréninku pracují a takhle by to mělo být.

Už začínáte mít nějaké představy, jak by měla vypadat příští sezona?

Bavíme se. Chceme mužstvo doplnit a posílit. Současný kádr kvalitu má, je pracovitý, proto chceme, aby přišli hráči, kteří ji také budou mít. Když mužstvo vhodně doplníme o kluky, jenž ještě pozvednou úroveň hry, myslím, že by v Hradci mohl být pro příští sezonu zajímavý tým. Je to všechno v běhu a uvidíme, jak se to vyvine. Chtěli bychom hrát kvalitní fotbal, jsou zde skvělí fanoušci, chodí lidi. Chci jim poděkovat i za tenhle zápas, za to jak fandili. Zaslouží si, aby se přivedli kvalitní hráči.