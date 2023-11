/ROZHOVOR/ Fotbalisté Hradce Králové v posledních dvou ligových kolech neinkasovali a získali důležité čtyři body do vyrovnané tabulky. V obou zápasech na hřišti nechyběl stoper František Čech. Pětadvacetiletý obránce do sezony vstoupil v základní jedenáctce, jenže v Ostravě se zranil a jeho návrat byl poměrně složitý, když se na hřiště nedostával a minutáž musel sbírat v ČFL za béčko.

František Čech v domácím utkání proti Teplicím, které Votroci zvládli a vyhráli 1:0. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Jeho chvíle přišla až při zranění Michala Leibla a vypadá to, že ji odchovanec místního klubu chytl za pačesy. Týmu se začalo dařit hlavně do defenzivy, což je samozřejmě rukopis kouče Václava Kotala.

FORTUNA LIGA – 15. kolo: FC Hradec Králové (11. místo, 15 bodů) vs. FC Slovan Liberec (8. místo, 17 bodů). Zítra 15:00, Malšovický stadion

„Taktická příprava se zlepšila, má smysl pro detail, věří nám, vštěpuje nám, co po nás chce a začíná se to projevovat,“ pochvaluje si Čech, který věří, že jeho tým čisté konto udrží i v sobotu, kdy od 15 hodin přivítá v Malšovické aréně liberecký Slovan.

Poslední tři zápasy, kdy jste hrál, jste nedostali gól, to je pro obránce skvělá vizitka, ne?

Tyhle statistiky jsou dobré, o něčem vypovídají. Tady o tom, že nám hra vzadu funguje. Řekli jsme si, že se právě od toho se chceme odrazit. Už nechceme dostávat tolik gólů, kolik jsme v jednu chvíli dostávali.

Bez střely na bránu, ale s nulou vzadu. Hradec veze ze Slovácka cenný bod

Vypadá to, že se situace otočila, protože se naopak na vstřelenou branku dost nadřete.

Máte pravdu. Teď máme větší problémy v útoku. Hodně šancí spálíme, musíme se na to zaměřit. Hlavně mít větší klid ve finální fázi a v koncovce.

Po utkání proti Baníku jste vypadl ze sestavy a vrátil se do ní až zápasem proti Teplicím. Mezitím jste nastupoval jen za béčko a v poháru…

V Ostravě jsem se zranil, hnul jsem si se zády a měsíc a půl jsem s tím laboroval, dával jsem se do kupy.

Co následovalo?

Moje cesta zpátky vedla přes béčko, tak to prostě je. Potřeboval jsem chytit zápasovou a herní jistotu. Zápasy v ČFL slouží k tomu, aby se člověk rozehrál a čekal na šanci.

František Čech, obránce FC Hradec Králové.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Ta přišla.

A já jsem za ni hrozně rád.

Vám se navíc oba poslední duely povedly. Kromě zmiňovaných nul jste vydolovali čtyři body.

Jsou super. Na Slovácku se všem týmům hraje špatně, navíc jak jste říkal, nedostali jsme tam gól. Teď je potřeba se zlepšit i v útoku.

Ligová tabulka je kolem vás nesmírně vyrovnaná. Nemá z toho člověk trochu obavy?

Na jednu stranu ano, na druhou vás jedna výhra může dostat na úplně jiná místa. Je to takové obousměrné. Minulý rok to bylo také, před dvěma lety byla vzadu odskočená Karviná, takže to bylo takové roztaženější, uvidíme, jak to bude letos.

Hlavně začal bodovat Zlín, který měl docela ztrátu, to asi nepotěší?

Není to jen Zlín, vyhrává víc týmů ze spodní části tabulky. Konkrétně jim se daří po změně trenéra, ale my musíme koukat hlavně na sebe a vyhrávat naše zápasy.

Teď vás doma čeká silný sok, když přijede Liberec, který nedávno porazil i Plzeň a od té doby boduje. Co od něj očekáváte?

Je to kvalitní soupeř, čeká nás těžký zápas, my už se na ně připravujeme, doufáme v plný Malšák, který nás bude hnát dopředu.

Chystáte se na někoho speciálně?

Ke každému hráči si něco řekneme, v čem vyniká a v čem jsou naopak jeho nedostatky. Celkově to je tým, který chce hrát kombinační fotbal, ale zároveň je dobrý v osobních soubojích, takže to s nimi vždycky bolí. My budeme hrát naši hru, doufám, že to vyjde a navážeme na předcházející domácí výhru.

Zeptám se ještě na domácí stadion. Jste jeden z mála odchovanců v týmu, jak si ho užíváte?

Moc, lidi na to čekali a každého to tady těší.

Kdy jste vůbec začal vnímat, že se o stavbě stadionu v Hradci mluví?

Poprvé to bylo někdy v roce 2012, takže je to asi jedenáct let, když jsem byl někde v žáčcích či dorostu.

A v roce 2023 přišlo na zápas žen 7488 diváků.

Hlad po fotbale jsem čekal, ale že přijde tolik fanoušků právě na utkání žen a ještě utvoří rekord, to jsem opravdu nepředpokládal. Skvělá vizitka pro Hradec.