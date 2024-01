/PŘÍMO Z MALTY/ Fotbalisté Hradce Králové zakončili zimní soustředění na Maltě kvalitním výkonem proti Spartaku Trnava. Slovenského soka na stadionu Tonyho Bezziny porazili po gólech Vašulína a Horáka 2:1.

Fotbalisté Hradce Králové se s Tipsport Malta Cupem rozloučili zápasem proti slovenské Trnavě. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradečtí do posledního utkání Tipsport Malta Cupu vstoupili podle plánu v zcela odlišné sestavě oproti sobotnímu duelu s Olomoucí. A proti Spartaku předvedli asi nejkvalitnější výkon v turnaji.

„Celkem vyrovnané utkání, ale myslím si, že jsme měli přece jen více šancí. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem, hlavně ve druhé půli tam soupeřův gólman reflexivně vyrazil střelu Hlaváče. Mohli jsme ještě bojovat o první místo, ale kvůli skóre jsme se o tuhle šanci připravili. Ale je to jenom začátek přípravy, Trnava byla dobrým soupeřem a já jsem rád, že jsme jí moc šancí nedovolili,“ řekl k poslednímu utkání trenér Hradce Králové Václav Kotal.

Skóre otevřel Vašulín

Hned v první minutě došlo k nepříjemnému zranění Krizmaniče, ten se sice vyhnul kopačce Vašulína, ale smolně hlavou narazil do vlastního spoluhráče. Po dlouhém ošetřování ho na hrací ploše nahradil Paur.

Votroci měli v úvodu více ze hry a za svoji aktivitu byli odměněni v 19. minutě. Pilař skvěle udržel míč, postrčil ho na Kučeru, který vymyslel průnikovou přihrávku na Vašulína a ten se sám proti Takáčovi nemýlil – 1:0.

„Už jsem věděl, že budu střílet kolem brankáře, trefil jsem to dobře,“ uvedl hradecký útočník, pro kterého to byl důležitý gól směrem k psychické pohodě: „Jsem rád, že jsem to protrhl. Každý gól je dobrý. Těší mě, že pomohl k tomu, abychom získali tři body a zápas vyhráli.“

Kobr se o fotbalisty stará přes třicet let, zažil 17 trenérů, na Maltě je poprvé

Ve 31. minutě táhl Čmelík útok po pravé straně a balón následně poslal na zadní tyč, kterou zavíral Vašulín, avšak ke gólu mu kousek chyběl. Poté zahrozila i Trnava. Bukata vracel míč z dobré pozice zpět do vápna, kde si ho našel Daniel, ale napálil pouze bloky.

Ve 40. minutě propadl Bajzův dlouhý nákop až na Takáče, pro něj to měla být lehká práce, ale po nečekaném odskoku si málem vstřelil ukázkového vlastence.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Východočeši pokračovali v dobrém výkonu i po změně stran. V 50. minutě zakončoval individuální akci do boční sítě Vašulín. Do dvoubrankového náskoku poslal fotbalisty ze soutoku Labe a Orlice Horák, jenž si v 56. minutě našel centr Pilaře z pravé strany – 2:0.

Slovenský sok udeřil z ojedinělé příležitosti. Procházka využil dobré práce od Azanga a do vápna poslal nadýchaný míč pro Djuričina, který ho nasměroval do protipohybu Bajzy – 2:1.

Razítko na hradecké vítězství mohl dát v 86. minutě Hlaváč, když se na zadní tyči zbavil bránících hráčů, ale skvělý zákrok vytáhl Takáč.

Černobílí zakončili pobyt na ostrově ve Středozemním moři s bilancí dvou remíz a jedné výhry. Zítra dopoledne se letecky vracejí domů.

„Těší mě, že jsme na turnaji neprohráli. Ve dvou zápasech jsme remizovali, jeden vyhráli. Se začátkem přípravy jsem spokojený. Nikdo se nezranil a beru to jako dobrý vstup do jarní části sezony,“ uzavřel Kotal.

Hradec Králové – Trnava 2:1

Fakta – branky: 19. Vašulín, 56. Horák – 65. Djuričin. Rozhodčí: Johnson – Scerri, Muscat. ŽK:75. Čmelík – 76. Šulek. Poločas: 1:0.

FC Hradec Králové: Bajza – Harazim, Čihák, Leibl – Čmelík, Kodeš, Kučera, Horák – Šašinka (69. Hlaváč) – Pilař (77. Boniš), Vašulín (84. Juliš).