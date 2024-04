Minela Grigara, skvělý Zadražil, poklona výjezdníkům. Hradec loupil v Teplicích

Účel světí prostředky. Že by si fanoušci Hradce Králové, kterých do Teplic dorazil velký počet a hráčům vytvořili téměř domácí prostředí, pošmákli na skvělém výkonu svého týmu, to se říci nedá. Domů se ale vraceli spokojení. Votroci totiž díky gólu Daniela Vašulína po obrovské hrubici gólmana Tomáše Grigara vyhráli po bojovném výkonu 1:0 a v ligové tabulce už se posunuli do střední skupiny na deváté místo.

Atmosféra na zápase v Teplicích | Video: Deník/František Bílek