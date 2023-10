Reprezentační pauza je u konce, což znamená jediné, o víkendu se znovu rozjede FORTUNA:LIGA. Na fotbalisty Hradce Králové čeká hned velice důležitý špíl. V sobotu od 15 hodin se představí na hřišti předposlední Karviné. Cíl je jasný - poprvé v sezoně přivézt tři body z venku.

Před reprezentační pauzou prohrál Hradec s pražskou Spartou. | Foto: Lubomír Douděra

Ve 12. kole dojde na souboj týmů, které se startem sezony nemohly být spokojeni. Oba celky donutily neuspokojivé výsledky během září ke změně na trenérské lavičce.

V Karviné skončil Tomáš Hejdušek, kádr dočasně převzal Lubomír Luhový. Následně se vedení klubu dohodlo se slovenským koučem Jurajem Jarábkem. „Karviná nedávno změnila trenéra a teď předvádí skvělé výkony. Pod Jarábkem, který tam odvádí dobrou práci, porazila Liberec a v Budějovicích měla obrovskou smůlu. Myslím, že odtamtud měla odvézt minimálně bod,“ upozorňuje na sílu soupeře hradecký asistent Stanislav Hejkal.

I když jsou na tom Východočeši od začátku ročníku lépe než Karviná, výměna hlavního kouče se nevyhnula ani jim. Po Jozefu Weberovi tým převzal v Hradci dobře známý Václav Kotal. Ten začal angažmá výhrou 1:0 nad Jabloncem a postupem v poháru přes Jihlavu. Následně Votroci remizovali 1:1 v Pardubicích a těsně před reprezentační pauzou prohráli 1:3 s pražskou Spartou, která hrála většinu zápasu v deseti.

A právě zkušený stratég nebyl s výkonem svých svěřenců vůbec spokojen. „Máme na čem pracovat, hráči mají špatné návyky. Náš největší problém je kombinace, důvěra ve vlastní schopnosti. Věřím, že na tom zapracujeme během reprezentační pauzy,“ řekl před dvěma týdny.

Klátil skóroval třikrát během čtyř minut! Najednou to tam napadalo, říká

Jak se to povedlo, ukáže už sobota. „Přestávka pro nás byla prospěšná, protože jsme měli čas natrénovat automatismy, které od nás trenér vyžaduje. Zařadili jsme taky pár dvoufázových tréninků a poctivě jsme se připravovali na další zápas, kde nás nečeká nic jednoduchého,“ potvrdil hradecký gólman Pavol Bajza, jenž v minulosti ve Slezsku působil.

„Znám tam dost lidí, takže o motivaci mám postaráno. Věřím, že utkání zvládneme a do Hradce přivezeme nějaké body,“ dodal. Ty by fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice potřebovali jako sůl, když jich po 11. kolech mají jedenáct, venku ještě nevyhráli. A co víc, půjde o souboj proti týmu ze dna tabulky, který by se na ně v případě prohry, bodově téměř dotáhl.