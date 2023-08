Mají za sebou úspěšnou premiéru na novém stadionu. Fotbalistům Hradce Králové se však na výhru s Budějovicemi nepodařilo navázat v Ostravě, proto by teď svěřenci trenéra Jozefa Webera nutně potřebovali porazit Zlín. Ten hostí pod lízátky v neděli od 15 hodin.

Parádní atmosféra během prvního zápasu na novém Malšovickém stadionu. | Video: Deník/Vladimír Machek

I během druhého zápasu by v Malšovicích měla být výborná atmosféra, z kapacity 9300 míst toho už moc nezbývá. Během čtrnácti dnů se klub snažil vychytat mouchy, které ho během premiéry trápily. Mělo by tak dojít na předzápasový program pro fanoušky. Před úvodním hvizdem se bude držet minuta ticha za Bohumila Lemfelda, bude hrát i klubová hymna. K tomu navíc přibude pět nových míst pro výdej piva.

OSOBNOST NA LAVIČCE

Ale zpátky k fotbalu. Je jasné, že se v neděli na východě Čech bude hrát o hodně. Votroci si po nepovedeném zápase proti Baníku, který po bezzubém výkonu ztratili v závěru, budou chtít spravit chuť. „Sahali jsme po bodu, který by měl cenu zlata. Při startu soutěže, kdy jedete na Slavii, do Plzně a Ostravy, by pět bodů po čtyřech kolech bylo uspokojivých. Bohužel jsme bod neubránili, takže si ho musíme vzít v domácím duelu proti Zlínu,“ má jasno hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Napodruhé a lépe! Fotbalisté Hradce zpět v nové aréně, zlepšil klub občerstvení?

Východočeši se musí zlepšit hlavně směrem dopředu. V Ostravě vyslali na branku Jiřího Letáčka jedinou střelu. Bod jim však po skvělém výkonu gólmana Pavola Bajzy utekl až v nastavení. Proti Zlínu na Východočechy nečeká nic jednoduchého. Tým trenéra Pavla Vrby má sice pouze jeden bod ze čtyř duelů, ale podobně jako Hradec měli i Ševci těžký los. V posledním kole navíc remizovali 1:1 se silným Libercem.

„Čeká nás úplně jiný protivník než České Budějovice. Dynamo hrálo otevřený fotbal, což nám svědčilo, když jsme mohli chodit do rychlých protiútoků. Zlín vede zkušený trenér, jehož mužstvo hraje organizovaně z bloku. Bude to tedy úplně něco jiného,“ zvedá varovný prst Hejkal.

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ

Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice proti Jihočechům ukázali, že výhoda domácího prostředí by jim měla vyhovovat. „Hradec má stabilizované mužstvo, váží si toho, že hraje na novém stadionu, kde mu první zápas herně i výsledkově vyšel. Doufejme, že to zvládneme lépe než České Budějovice,“ říká zlínský kouč.

Jestli Votrokům duel proti Ševcům vyjde, posunou se do klidného středu, tedy na místa, kde by se chtěli pohybovat.