/VIDEO, FOTOGALERIE/ Horst Siegl a Jiří Novotný, bývalí skvělí fotbalisté a ikony Sparty Praha, besedovali v novobydžovském Cafe Baru Lev s osmdesátkou fanoušků letenského klubu. Ti měli vedle společných fotografií možnost zvednout nad hlavu pohár pro vítěze FORTUNA:LIGY.

Horst Siegl a Jiří Novotný se podepisují fanouškům. | Video: Petr Tomeš

S mistrovskou trofejí se chtěl vyfotit a pomazlit snad každý návštěvník akce, kterou pořádala nově (teprve v létě) vzniklá pobočka sparťanského Fan Clubu právě v Novém Bydžově. Mezi účastníky bylo i několik členů spřáteleného Fan Clubu z nedalekého Městce Králové.

„Vidět na vlastní oči mistrovský pohár a hlavně si na něj sáhnout, to se málokomu poštěstí. A jak je těžkej, to byste nevěřili. Měl jsem co dělat, abych ho dokázal zvednout nad hlavu,“ usmíval se jeden z nadšených fanoušků, kterého samozřejmě potěšily také obě legendy Horst Siegl a Jiří Novotný.

Beseda s Horstem Sieglem a Jiřím Novotným v Novém Bydžově.Zdroj: Deník/Petr Tomeš

„Ani bych neřekl, že jsou oba tak hovorní. Hlavně tedy Horst, ale Jirka mu skvěle sekundoval. Poznat tyhle bývalé skvělé hráče a popovídat si s nimi, to byl fantastický zážitek,“ neskrýval své nadšení.

Oficiální program celé besedy se poměrně protáhl a trval přes tři hodiny. Diskutovalo se o všem možném, co je spojené se Spartou, současnost i minulost. Ale horkým tématem byla i reprezentace České republiky a její nový trenér Ivan Hašek.

VIDEO: Beseda se Sieglem a Novotným v novobydžovské kavárně Lev.

Zdroj: Petr Tomeš

„Co jsem slyšel názory z řad fanouškovské veřejnosti, tak si myslím, že spousta lidí Ivana hodně podceňuje. Že nic nedokázal, že neměl výsledky atd. Jsem přesvědčen, že kluky v repre pořádně vycepuje a vyždímá z nich maximum,“ pronesl mimo jiné Horst Siegl, jenž se s Haškem dobře zná.

Pět adeptů na dres fotbalové reprezentace. Které hráče by měl Hašek vyzkoušet?

Když byla řeč o národním týmu, nemohlo se zapomenout ani na aféru z nedávné doby, kdy si trio Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec během represrazu povyrazilo v olomouckém nočním klubu Belmondo.

„Vůbec netvrdím, že jsme za našich let byli v tomhle směru nějací svatoušci, ale tohle bychom si rozhodně nedovolili. Situace kolem trenéra zrovna nebyla ideální, ale tímhle mu vrazili ,kudlu do zadʽ,“ řekl Jiří Novotný, s nímž Siegl jednoznačně souhlasil.

Beseda s Horstem Sieglem a Jiřím Novotným v Novém Bydžově.Zdroj: Deník/Petr TomešDebatovalo se pochopitelně rovněž o blížícím se utkání Sparty v play off Evropské ligy na půdě tureckého Galatasaraye Istanbul. „Kluci se musí připravit na pekelně bouřlivé prostředí, rozhodně je tam nečeká nic jednoduchého,“ shodli se někdejší útočník s obráncem.

Hovořilo se ještě o dalších X tématech, až musela být diskuze ukončena. Chválilo se, občas přišla i kritika, nechyběl ani patřičný vtip. Zkrátka beseda určitě splnila veškerá očekávání a dokonce je trumfla.

„Všichni jsme byli hrozně nadšeni. Ani jsem nečekal, že se rozjede tak parádní diskuze. Kluci odpovídali úplně na všechno, žádnému tématu se nevyhýbali. Mám na to jen pozitivní ohlasy. Bylo to super, náramně jsme si to užili,“ uvedl hlavní organizátor akce Lukáš Buček, který bývalé hvězdy do Nového Bydžova přilákal.

Nejen fotbalové a hokejové hvězdy. Do Bydžova brzy zavítá populární Sigi team

Obě legendy by se brzy měly ve stejném městě ukázat znovu. V neděli 11. února totiž na zdejším zimáku hraje exhibiční hokejové utkání Sigi team (14.00), tedy výběr osobností Horsta Siegla, proti domácímu výběru kamarádů a přátel HC Bydžováci.