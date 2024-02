VÁCLAV HLADKÝ (33 let, Ipswich Town)

Václav Hladký.Zdroj: Ipswich Town FCPro někoho možná velká neznámá, ale určitě stojí za pozornost. Jde o bývalého českého mládežnického reprezentanta. Do profesionálního fotbalu naskočil v rodném Brně. Po dalším angažmá v Liberci odešel na zkušenou do zahraničí. Nejprve si udělal velmi dobré jméno v nejvyšší skotské soutěži v dresu St. Mirren. V létě 2020 nabral směr Anglie, kde začínal ve čtvrté nejvyšší soutěži v Salfordu City, odkud následoval přestup do Ipswiche. Tam zažil postup ze třetí do druhé nejvyšší anglické soutěže. Nyní v dresu Town okupuje horní příčky Championship a usiluje o postup do Premier League. A co je hlavní, od začátku sezony je stabilně v brance. Navíc na něj jde z Ostrovů chvála. Údajně je Hladký s realizačním týmem ČR v kontaktu a dost možná bude nominován už na březnové dva přípravné zápasy.