ADAM GABRIEL (22 let, Midtjylland)

Adam Gabriel.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.czPerspektivní pravý obránce či halfbek působil od svých deseti let v pražské Spartě, která ho také vyslala do velkého fotbalu. V dospělé kategorii nejprve působil v letenském béčku a připsal si i jeden start za A mužstvo. V květnu 2022 odešel do Hradce Králové v rámci výměny za Jana Mejdra a tento krok se pro něj ukázal jednoznačně jako správný. Za Votroky začal pravidelně nastupovat a stala se z něj jedna z opor týmu. Za černobílý klub odehrál celkem jednatřicet prvoligových utkání, v nichž si připsal tři góly a čtyři asistence. Jeho progresu si všiml špičkový dánský klub FC Midtjylland, kde od srpna 2023 pravidelně hraje, byť ne třeba vždy v základní sestavě. A nyní přišla pozvánka do reprezentace. Jde o syna bývalého řízného obránce Petra Gabriela.