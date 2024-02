Trenér Václav Kotal měl ale jasno: Do branky půjde Adam Zadražil, on půjde do jara v roli jedničky. Možná trochu risk, protože mladý gólman neměl v lize do té doby ani jednu odchytanou minutu. Kapelník mu přesto věřil, nejspíš věděl proč. A to se vyplatilo. Tenhle tah se ukázal jako správná volba.

Gólman Zadražil o velké premiéře i o smolném gólu po nečekaném (ne)odskoku míče

Nadějný brankář se už na podzim ukázal ve dvou pohárových zápasech. V Jihlavě při vítězství 1:0 neinkasoval a při domácím vyřazení s vysoce favorizovanou pražskou Slavií (0:2) byl překonán až v prodloužení. Jinak naskočil do šesti zápasů za třetiligové béčko.

Teprve před dvěma týdny debutoval ve FORTUNA:LIZE a teď, po třech zápasech, už má na svém kontě dvě vychytané nuly. V sobotu na trávníku Jablonce tak bude moct útočit na pomyslný hattrick (čistých kont). I když tohle bude test zatím asi nejtěžší, neboť Severočeši na začátku jara střelecky řádí – ve třech zápasech nastříleli jedenáct branek!

Hradec doma ztrácí slibně rozjeté zápasy. A body chybí! V čem je zakopaný pes?

O místo si Zadražil řekl už v zimní přípravě, během níž odchytal dohromady dva a půl zápasu, aniž by obdržel jediný gól. Samozřejmě je to práce celého týmu, ale tohle už není náhoda! Ten kluk to v sobě má. Na gólmana solidní figura, navenek vypadá bez nervů. Je skromný, čiší z něj touha pomoci týmu. Chce se zlepšovat a to se mu (zatím) daří. Je spolehlivý, zápas od zápasu jde nahoru i jeho sebevědomí. Tak snad mu to vydrží.

Adame, jen tak dál! Nepolevit!