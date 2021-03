Nejvyšší soutěž, do které loni postoupili, musí hrát pardubičtí fotbalisté na vypůjčeném stadionu v Praze. Odpovídající fotbalové zázemí v Pardubicích není. Řadu let chystaná rekonstrukce Letního stadionu v centru města je nyní připravena. Město odtajnilo novou podobu stadionu.

Vítěze výběrového řízení na rekonstrukci stadionu už schválila městská rada. Uspěla firma Porr, která má fotbalový stánek opravit za téměř 314 milionů korun bez DPH. Vyrůst má stánek s kapacitou 4600 míst.

Zástupci města upozornili, že definitivně bude výběrové řízení dokončeno podpisem smlouvy. K tomu je potřeba ještě jeden krok.

Hlasování zastupitelů

„Ve čtvrtek bude zastupitelstvo definitivně rozhodovat, jestli bude chtít zakázku, jak byla představena, realizovat. Smlouva je připravena, je součástí zadávacích podmínek, může se ihned začít podepisovat,“ prozradil pardubický primátor Martin Charvát.

Zastupitelé se s projektem seznámili na speciálním semináři v minulém týdnu. Zástupci firmy pak ještě přímo na jednání zastupitelstva budou komentovat, proč se rozhodli nabídnout tuto formu rekonstrukce.

„Chceme věřit, že si všichni zastupitelé uvědomují svou zodpovědnost, bylo by unikátní, kdyby svým neschválením administrativního kroku poslali klub do nižší ligy,“ uvedl Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Právě fotbalový klub, který se nyní jako nováček soutěže pohybuje v horní polovině tabulky, má nejvyšší čas pro splnění licenčních podmínek pro příští ročník. Musí představit rozhodnutí a doklady o tom, že se do tří let nový stadion vybuduje.

Pak by mohl do té doby, než bude dokončena rekonstrukce, pokračovat v pražském azylu. Opačný případ by znamenal administrativní sestup Pardubic, ztrátu licence a pokutu ve výši tří milionů korun.

„Zastupitelé v posledních letech v několika fázích projekt posouvali dopředu. Věříme, že čtvrteční jednání bude formalita, obzvlášť když odpůrci rekonstrukce dosáhli svého cíle. A cena se proto v tendru dostala na minimum,“ dodal Pitter.

Dle zveřejněné vizualizace by v Pardubicích vyrostl stadion pro 4 600 sedících diváků. S takovými parametry, které vyhovují podmínkám pro první českou ligu. Zároveň stadion spadá do kategorie UEFA 3.

Stavba stadionu má dle projektu trvat 94 týdnů. Vedle něj má vyrůst ještě tréninkové hřiště, které by využívali i žáci základních škol a zástupci dalších sportů.

Možná dostavba

Navržená stavba, která není uzavřeným prstencem, nabízí další možnosti i do budoucna. „Stadion bude možné v etapách postupně dostavovat,“ řekl primátor Charvát.

Firma představila další možnosti pro navýšení divácké kapacity.

V případě dostavby se dá rozšířit kapacita za brankami, na stadion by se vešlo o dva tisíce diváků více. A v další fázi je možné stadion uzavřít v jeho rozích. Tím by se kapacita dostala na hranici osmi tisíc diváků, stadion by náležel do kategorie UEFA 4 a umožňoval by pořádání dalších zápasů na mezinárodní scéně.